Тепло вище за норму, а потім дощі, але не скрізь: погода в Україні на кінець жовтня

В останні дні місяця прийдуть циклони

Погода в Україні протягом третьої декади жовтня переважно визначатиметься впливом поля високого атмосферного тиску. Очікується переважання антициклону, в якому циркулюватиме тепла повітряна маса. Тому температура повітря очікується дуже комфортною та місцями перевищить кліматичну норму на 3-5 °С. Найтеплішими будуть періоди з 22 до 24 жовтня, а також з 28 по 31 жовтня.

Про це відомий синоптик Ігор Кібальчич розповів у коментарі сайту "Телеграф". За його словами, під впливом антициклону та переважно слабкого вітру, ночами повітря остигатиме до -2…+4 °С, на півдні та сході +2…+7 °С.

Вдень невелика хмарність практично не заважатиме прогріву повітря, тому максимальні температури очікуються в діапазоні +11…+16 °С, у південних, центральних областях, а також на Закарпатті місцями +17…+19 °С.

Таку погоду, особливо після довгого періоду холодів, можна по праву вважати справжнім бабиним літом. У цей період зазвичай спостерігаються нічні та ранкові тумани, які швидко розсіюються у променях денного сонця.

Помірні, подекуди значні дощі пройшли по всій території України. Тепла погода та гарне зволоження ґрунту будуть сприятливими для розвитку озимих культур. Окрім того, опади сильно знизили ризики пожеж в екосистемах, особливо у східних та центральних областях. Помітно покращала і якість повітря.

В останні дні жовтня, приблизно з 28 числа, варто чекати на поступову перебудову синоптичних процесів над Європою. Очікується розвиток циклонів, які поступово рухатимуться у східному напрямку. В Україні почне падати атмосферний тиск, а погода стане більш нестійкою. Пройдуть дощі, у південних областях місцями з грозами. Також посилиться вітер переважно південно-західного та західного напрямків. Водночас температура залишиться на попередньому рівні та перевищуватиме норму на кілька градусів.

На карті показаний прогноз денної температури повітря в Європі на 23 жовтня, якій наочно демонструє високий фон температур практично по всій Європі, за винятком північної її частини:

Раніше "Телеграф" писав, коли на українців чекати потепління. Погода найближчим часом буде сонячною, без дощів та туманною.