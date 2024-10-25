Похолодание снова откладывается? Какой будет погода в Украине на выходных

Зонтик можно будет оставить дома

В Украине на этой неделе сохранялась преимущественно теплая погода. Не станут исключением и ближайшие выходные.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 26-27 октября в Украине ожидается преимущественно теплая погода, местами температура воздуха будет достигать +15-18 °C. Ночью температура будет находиться в коридоре +1-5 °C, только на востоке возможны заморозки.

Запад Украины

В субботу, 26 октября, в западных областях будет облачно с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться от +12 до +18 °C. Ночью температура воздуха будет опускаться до 0 °C.

В воскресенье, 27 октября, на западе также ожидается переменная облачность. Показатели термометров днем будут колебаться в пределах +13-18 °C. Ночью температура будет находиться в коридоре +3-6 °C.

Север Украины

В субботу, 26 октября, в северных областях ожидается переменная облачность. Дневная температура воздуха будет колебаться от +11 до +14 °C. Однако ночью столбики термометров будут опускаться до +2-3 °C.

В воскресенье, 27 октября, на севере будет облачно с прояснениями. Днем показатели термометров будут колебаться от +11 до +14 °C. Ночью температура воздуха будет опускаться до +3 °C.

Восток Украины

В субботу, 26 октября, в восточных областях ожидается переменная облачность. Днем температура воздуха будет достигать +8-13 °C. Ночью иногда возможны незначительные заморозки.

В воскресенье, 27 октября, на востоке также переменная облачность. Дневная температура воздуха будет колебаться от +9 до +13 °C. Однако ночью температура воздуха может опускаться до -1 °C.

Юг Украины

В субботу, 26 октября, в южных областях будет теплее всего. Ожидается переменная облачность. Днем показатели термометров будут колебаться от +12 до +15 °C. Ночью температура воздуха будет в пределах +4-8 °C.

В воскресенье, 27 октября, на юге также будет переменная облачность. Показатели термометров днем будут колебаться в пределах +13-15 °C. Ночью температура будет находиться в коридоре +4-8 °C.

Прогноз на 26 октября

Прогноз на 27 октября

Напомним, что в Украине станет теплее после перехода на зимнее время. Уже известно, каким областям ждать до +18.