Комусь сніг, а комусь тепло: якою буде погода в Україні на Геловін

На українців чекають температурні гойдалки

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада практично у всьому світі відзначається "жахливе" свято Геловін. Хоча в Україні це свято не є традиційним, але набуває популярності серед молоді.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, якою буде погода 31 жовтня. Так, на більшості території України буде переважно прохолодно, але без морозів. Про це свідчать дані сайту Ventusky.

Захід

Зокрема, на заході країни буде переважно без опадів. Температура повітря коливатиметься від +2 до +3 °C. Лише у Карпатах очікується сніг, а стовпчик термометра опуститься до -3-4 °C.

Північ

На півночі України буде дещо тепліше. Температура повітря становитиме +3-4 °C. А в Житомирській, Київській та Чернігівській областях очікується сніг.

Схід

У східних областях подекуди можливі незначні опади у вигляди дощу. А температура повітря буде коливатись від +9 до +13 °C.

Центр

У центральних областях також можливі опади у вигляді снігу. Температура повітря становитиме +1-5 °C.

Південь

У південних регіонах буде переважно без опадів. Також буде відносно тепло. Температура повітря буде коливатись від +4 до +10 °C.

Температура повітря 31 жовтня

Опади 31 жовтня

Нагадаємо, синоптик Віталій Постригань розповів, якою очікується погода наприкінці жовтня. Попри коливання температурного фону, більшість регіонів залишаються в зоні атмосферної безтурботності.