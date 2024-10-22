Холодна осінь відступає: в яких областях буде найтепліше найближчими днями

Дощів синоптики не прогнозують

В Україні вже кілька тижнів тримається холодна погода з заморозками та незначними прогнозами. Проте вже з середини тижня холод трошки відступить, адже 23-24 жовтня "мінусів" не очікується.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Так, на найближчі дні, середу та четвер, 23 та 24 жовтня, синоптики не прогнозують морозів та опадів.

Прогноз погоди на 23 жовтня

У середу українців на заході країни очікує від +12 до 16 градусів вдень та від +3 до +5 градусів вночі. Заморозки можуть виникнути тільки біля підніжжя Карпат. Зранку певні області цілком може накрити туман, але не сильний. Опадів на 23 жовтня не прогнозується.

На півночі синоптики обіцяють від +12 до 14 градусів вдень та до +6 градусів вночі. Заморозків не буде, як і опадів. Протягом дня небо буде загнуте хмарами з проясненнями.

На сході та в центрі країни вночі від +4 до +7 градусів, а вдень +13 до +17 градусів. Опадів та заморозків синоптики не прогнозують.

Південні області очікує тепла погода, адже вдень сонце пригріє до +17 градусів, а вночі до +6 градусів. Дощів синоптики не прогнозують, проте небо періодично буде затягувати хмарами.

Прогноз погоди на 24 жовтня

На заході країни у четвер прогнозується похолодання, тому вночі стовпчик термометра буде у межах +3-5 градусів, а вдень до +15 градусів. Заморозки можуть торкнутись підніжжя гір. Опадів синоптики не прогнозують.

На півночі вдень стовпчик термометра покаже від +12 до +15 градусів, а вночі не опуститься нижче +4 градусів. Дощів синоптики не прогнозують.

На сході та в центрі країни вночі очікується до +5 градусів, а вдень до +15 градусів. Опадів на 24 жовтня не обіцяють, як і на півдні країни. Там вдень температура сягне +17 градусів, а вночі +6 градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав, де і коли буде найтепліше цього тижня.