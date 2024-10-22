Чи відключатимуть в Україні світло взимку за відсутності обстрілів

Важливе також питання — чи готова Україна до опалювального сезону.

Українцям не варто сподіватися на відсутність графіків відключень світла цієї зими. Електроенергії не вистачатиме навіть якщо нових обстрілів енергосистеми не буде.

Про це заявила директор з адвокації в енергетичному секторі Міжнародного центру української перемоги (ICUV) Вікторія Войціцька. За її словами, вирішення питання теплопостачання та забезпечення теплом будинків може зняти ту напругу або додаткове навантаження, яке несе наша енергосистема через те, що люди починають включати безліч електроприладів.

"Тому питання в тому: "а коли розпочнеться опалювальний сезон?", — каже вона.

Також, зазначає вона, важливим є питання — чи готова Україна до опалювального сезону і чи є у нас, наприклад, достатньо газу в газосховищах, щоб ми могли спокійно пройти цю зиму.

"У мене виникає занепокоєння щодо показників, які ми бачимо по об’ємах газу, які сьогодні у нас є в газосховищах. Складається враження, що Нафтогаз не справляється із поставленою задачею", — сказала Войцицька.

Загалом, прогнозує експерт, українцям все ж таки не варто сподіватися на відсутність графіків відключень світла цієї зими. Вона пояснює, що справа у великому дефіциті потужностей генерації.

"Різні експерти оцінюють нестачу обсягу генерації від 3 до 5 гігаватів", — розповіла Войцицька.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з теплом взимку можуть бути проблеми, але не лише через відсутність світла.