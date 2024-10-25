Є кілька факторів: коли в Україні включать опалення та що буде з тарифами

Якщо в будинку чи квартирі хороша теплоізоляція, стіни та вікна ефективно утримують тепло, тоді опалення можна включати пізніше

Рішення про запуск опалення в будинках українців залежить від кількох факторів, включаючи тип житла, теплоізоляцію та індивідуальні уподобання. Насамперед враховується температура зовнішнього повітря.

Як правило, опалення включають, коли температура на вулиці не вище +8 ° C протягом декількох днів поспіль. Однак, такий показник не є правилом. Водночас для більшості регіонів цей поріг означає, що без опалення в приміщенні буде холодно.

Враховується і температура усередині квартири чи будинку. Наприклад, для житлових приміщень комфортною вважається температура в межах +18…+22°C. Якщо показник нижче +18 градусів, це сигналізує про те, що опалення вже необхідно включати, пише Utopia.

У випадку, якщо в будинку або квартирі хороша теплоізоляція, стіни та вікна ефективно утримують тепло, тоді опалення можна включати пізніше. А в погано ізольованих приміщеннях опалення, навпаки, буде потрібно вже за перших похолодання.

Який тариф буде у тих, хто має електроопалення

З 1 жовтня по 30 квітня наступного року діятиме знижений тариф на електроенергію для побутових споживачів, які мешкають у житлових будинках, обладнаних в установленому порядку електричними опалювальними котлами, повідомляє Yasno.

Для цих споживачів буде тариф 2,64 грн/кВт*год (з ПДВ), але за умови, що споживання електроенергії не перевищуватиме 2000 кВт*год на місяць (включаючи весь обсяг споживання). У разі, якщо буде використано понад 2000 кВт*год. на місяць, автоматично запрацює тариф 4,32 грн/кВт*год. (з ПДВ) за весь місячний обсяг споживання.

Раніше місячний ліміт споживачів, будинки яких обладнані електричними установками та двозонними лічильниками (встановлений державним регулятором (НКРЕКУ)), становив 3000 кВт*год. на місяць – цього обсягу вистачало для опалення електрикою будинку площею до 100 квадратних метрів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як грамотно налаштувати опалення, щоб заощадити та не замерзнути.