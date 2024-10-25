Есть несколько факторов: когда в Украине включат отопление и что будет с тарифами

Если в доме или квартире хорошая теплоизоляция, стены и окна эффективно удерживают тепло, тогда отопление можно включать позже

Решение о запуске отопления в домах украинцев зависит от нескольких факторов, включая тип жилья, теплоизоляцию и индивидуальные предпочтения. В первую очередь учитывается температура наружного воздуха.

Как правило, отопление включают, когда температура на улице не выше +8°C в течение нескольких дней подряд. Однако такой показатель не является правилом. В то же время для большей части регионов этот порог означает, что без отопления в помещении будет холодно.

Учитывается и температура внутри квартиры или дома. К примеру, для жилых помещений комфортной считается температура в пределах +18…+22°C. Если показатель ниже +18 градусов, то это сигнализирует о том, что отопление уже необходимо включать, пишет Utopia.

В случае, если в доме или квартире хорошая теплоизоляция, стены и окна эффективно удерживают тепло, тогда отопление можно включать позже. А в плохо изолированных помещениях отопление, напротив, потребуется уже при первых похолоданиях.

Какой тариф будет у тех, кто имеет электроотопление

С 1 октября по 30 апреля следующего года будет действовать сниженный тариф на электроэнергию для бытовых потребителей, проживающих в жилых домах, оборудованных в установленном порядке электрическими отопительными котлами, сообщает Yasno.

Для этих потребителей будет тариф 2,64 грн/кВт*ч (с НДС), но при условии, что потребление электроэнергии не будет превышать 2000 кВт*ч в месяц (включая весь объем потребления). В случае, если будет использовано более 2000 кВт*ч в месяц, автоматически заработает тариф 4,32 грн/кВт*ч (с НДС) за весь месячный объем потребления.

Раньше месячній лимит потребителей, дома которых оборудованы электрическими установками и двухзонными счетчиками (установленный государственным регулятором (НКРЭКУ)), составлял 3000 кВт*ч в месяц – этого объема хватало для отопления электричеством дома площадью до 100 квадратных метров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как грамотно настроить отопление, чтобы сэкономить и не замерзнуть.