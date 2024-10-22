Коли в Києві ввімкнуть опалення: у КМДА назвали кілька умов

Потепління, яке накрило Україну, цьому не сприятиме

Останніми тижнями в Україні значно похолодало, проте наразі опалення ввімкнули в окремих регіонах. Але киян турбує питання, коли ж стане тепло і в квартирах.

Як зазначив під час брифінгу заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелеєв, вже залежить від рівня температури.

Він наголосив, що вже зараз КМДА прогнозують появу опалення наприкінці жовтня або на початку листопада.

"Ми бачимо по тенденції, що десь кінець жовтня — початок листопада (температура повітря стане нижчою – ред.). І тоді ми будемо приймати рішення про початок опалювального сезону", — казав Пантелеєв.

За його словами, це рішення цілковито залежатиме від погодних умов та тенденції до зниження температури повітря.

"Тут ми орієнтуємося на погодні умови, як ми це робимо завжди. Зараз бачимо по погоді є потепління і витрачати "золотий" газ зараз недоцільно в умовах війни. Будемо орієнтуватися по погоді. Коли буде тенденція до похолодання, то будемо запускати житловий фонд", — наголосив заступник.

Зауважимо, що в житлових будинках розпочнеться опалювальний сезон, коли середньодобова температура опуститься до 8 градусів тепла протягом трьох діб та зберігатиметься тенденція до похолодання.

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