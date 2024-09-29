Не користуєтеся опаленням, але платити все одно доведеться: за що можуть виставити рахунок

Сума залежить від типу будинку

Якщо українці не користуються опаленням узимку, їм не треба платити за комуналку, проте доведеться платити за обслуговування труб. При цьому суми можуть сягати 1500 гривень за одну квартиру.

Про це розповіла експерт у сфері ЖКГ Крістіна Ненно в ефірі Київ 24. З її слів, розмір платежів залежить від типу будинку.

"Залежно від типу будинку там може бути 10 гривень, може бути 150, може бути 1500", — сказала вона.

Ненно уточнила, що це сума за одну квартиру, а випадки, коли виставлялися платіжки із сумою у півтори тисячі гривень вже були.

"Тут сплачується не за вашу особисту батарею, а за місця загального користування. Це під’їзд, це підвал, якщо там є опалення, і це горище. Ось це треба дивитися", — додала експерт.

Як повідомлялося раніше, станом на початок вересня комунальне підприємство Київської міської ради "Київтеплоенерго" заборгувало НАК "Нафтогаз України" 20,7 мільярда гривень.

При цьому "Київтеплоенерго" хоче придбати дві підмітально-прибиральні машини за 26,8 мільйона гривень.