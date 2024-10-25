РФ наступает на Днепропетровщину с двух направлений: в ВСУ назвали тревожные цифры (карта)

Продолжаются тяжелые бои

Российские войска продолжают наступательные действия на Покровском направлении в Донецкой области. В этом районе расстояние от линии фронта до границы Днепропетровской области составляет менее 30 километров.

Об этом сообщил доброволец 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Османом" на своем Telegram-канале "Говорят Снайпер". По его словам, на Покровском направлении до выхода на границу Днепропетровской области врагу осталось 29 километров.

"Осман" также подчеркнул, что еще меньшее расстояние от линии фронта до границ Днепропетровщины в Запорожской области. Там от линии столкновения на Гуляйпольском направлении до границы Днепропетровской области врагу осталось 11 километров.

Следует отметить, что, по данным карты DeepState, расстояние от линии боевого столкновения на Покровском направлении до границы Днепропетровщины составляет около 26 километров. Однако эти данные могут быть неточными.

Напомним, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что российская армия готовится к штурмам на Запорожском направлении. Военные РФ сосредоточивают технику для проведения атак вблизи населенных пунктов в Приютне и Роботино. По его словам, целью россиян является выход на административные границы Донецкой области и захват города Запорожья.