Стало відомо, коли перші солдати з КНДР потраплять на фронт

Потрібна принципова та сильна реакція світових лідерів

Володимир Зеленський заявив про те, за інформацією розвідки, вже 27-28 жовтня перших північнокорейських військових буде відправлено Росією до зони бойових дій. Це — очевидний ескалаційний крок з боку Росії.

Про це президент України повідомив у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що неодмінно потрібна принципова та сильна реакція світових лідерів на цей крок Путіна.

"Глаком Сирський доповів також і щодо залучення Росією військових з Північної Кореї. За інформацією розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій. Це очевидний ескалаційний крок Росії, який має значення, на відміну від усієї тієї дезінформації, якої багато звучало в Казані цими днями", — наголосив Зеленський.

Він також заявив, що таке рішення з боку РФ — це очевидний ескалаційний крок, на який обов'язково мають відреагувати світові лідери та "натиснути" як на Росію, так і на Пхеньян в ім'я дотримання Статуту ООН.

"Світ може чітко побачити, чого насправді хоче Росія, і це продовження війни. Саме тому потрібна принципова та сильна реакція лідерів світу. Фактичне залучення Північної Кореї до бойових дій повинно отримати відповідь у вигляді не заплющених очей та розгублених коментарів, а відчутного тиску як на Москву, так і на Пхеньян заради дотримання Статуту ООН і покарання за ескалацію", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, глава ГУР Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч піхотинців із Північної Кореї зараз навчаються на сході Росії. Далі вони братимуть участь у війні проти України на боці РФ.

Це вже викликало реакцію в Південній Кореї, яка пообіцяла вживати "поетапних заходів". При цьому в мережі з’явилася інформація, що Сеул навіть розглядає варіант відправки в Україну своїх фахівців.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у мережі виявили новий доказ присутності солдатів з КНДР у Росії. Повідомляється, що у селі Сергіївка Приморського краю було зафіксовано прибуття північнокорейських солдатів на військову базу.