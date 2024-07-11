Росія намагалась вбити гендиректора виробника зброї для України Rheinmetall: що відомо

У Європі уважно стежать за спробами РФ розпалювати ворожнечу серед союзників України

Російський уряд планував вбити гендиректора німецької збройової компанії Rheinmetall Арміна Паппергера на початку 2024 року. Але замаху вдалося запобігти.

Про це пише CNN з посиланням на п’ятьох американських та західних чиновників, які знайомі з подробицями справи. Цей замах був лише частиною російської змови щодо усунення керівників оборонної промисловості по всій Європі, які допомагали Україні озброєнням.

Як тільки спецслужби США дізналися про російський план, одразу повідомили Німеччину. Спецслужби країни змогли захистити Паппергера та перешкодити вбивству.

Зазначається, що понад півроку Росія проводить диверсійну кампанію по всій Європі. Вона вербує місцевих для актів вандалізму, підпалів авто та антиукраїнських протестів — усі зусилля спрямовані на послаблення підтримки України серед європейського суспільства. Але розвіддані про підготовку вбивства показали, що Кремль готовий зайти дуже далеко.

Армін Паппергер — явна мета для росіян. Компанія Rheinmetall є найбільшим та найуспішнішим німецьким виробником артилерійських снарядів 155-мм, які є вкрай важливими для України. На додаток до цього компанія відкриває завод із виробництва бронетехніки на території України, а це глибоко турбує Росію.

"Ми бачимо саботаж, ми бачимо змови з метою вбивства, ми бачимо підпали. Ми бачимо речі, які стоять людським життям. Я дуже вірю, що ми бачимо кампанію таємних диверсійних дій з боку Росії, які мають стратегічні наслідки", — заявив журналістам високопоставлений представник НАТО.

У Раді нацбезпеки США відмовилися коментувати існування російської змови та попередження про це Німеччини, як і в німецькому посольстві у Вашингтоні. Але при цьому представник РНБ Едрієнн Вотсон заявила, що США тримають руку на пульсі.

"Посилення підривної кампанії Росії — це те, до чого ми ставимося вкрай серйозно і на чому пильно зосередилися протягом останніх кількох місяців. Сполучені Штати обговорюють це питання з нашими союзниками по НАТО, і ми активно працюємо разом, щоб викрити та припинити цю діяльність. Ми також ясно дали зрозуміти, що дії Росії не завадять союзникам продовжувати підтримувати Україну", — сказала вона.

У компанії Rheinmetall також відмовилися від офіційного коментаря.

"Необхідних заходів завжди вживаються після регулярних консультацій з органами безпеки", — сказав представник збройового концерну Олівер Хоффман.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Rheinmetall та Укроборонпром розпочали спільний проэкт. Стало відомо, яке озброєння вироблятимуть.