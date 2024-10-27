О выборах, войсках КНДР и переговорах с РФ: главные заявления из нового интервью Ермака

Ограничения на нанесение ударов внутрь российской территории должны быть отменены

Для того чтобы начать переговоры с РФ, необходимо вернуться к ситуации, которая была до полномасштабного вторжения. Уже после этого мы поговорим о том, как вернуть наш суверенитет к границам 1991 года.

Об этом глава офиса Презедента сказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Serra. По его словам, нам нужно больше оружия и ограничения на нанесение ударов внутри российской территории должны быть отменены.

"Зеленский никогда не говорил о территориальном компромиссе. Но правда, он был готов вести переговоры, исходя из ситуации накануне российского вторжения. Для нас Крым и Донбасс остаются украинскими, они не подлежат обсуждению… Нас заверяют, что страны Глобального Юга также осуждают российское вторжение и захват территории силой. Однако для того, чтобы начать переговоры, необходимо вернуться к ситуации, которая была до того, как два года назад в четыре утра прозвучал первый российский выстрел. Затем мы поговорим о том, как вернуть наш суверенитет к границам 1991 года", — заявил Ермак.

Ермак также подчеркнул то, что правительство Украины не боится победы Дональда Трампа на предстоящих выборах. Офис президента уверен в том, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться в любом случае.

"Могу сказать, что мы вернулись из США с уверенностью, что ни один из двух кандидатов не желает позволить Путину выиграть эту войну и что военная поддержка будет продолжаться. Трамп также говорит о необходимости справедливого мира. Республиканская партия, хотя и отличается от Демократической партии, хорошо знает, что на нас напали и нас невозможно победить", — сказал глава ОП.

Главные тезисы из интервью Ермака:

Выборы в Украине пройдут сразу после окончания войны;

Зеленский может интегрировать китайско-бразильский мирный план в украинскую формулу мира;

Отдельные страны поддерживают наше вступление в НАТО в ближайшие годы

Недостаточно прекратить боевые действия, мы должны предотвратить следующую агрессию;

У Зеленского прочные отношения с премьер-министром Мелони, которая сегодня является одним из величайших лидеров Европы;

Фактически, мы сейчас находимся в состоянии войны с Северной Кореей. Северокорейские солдаты будут переброшены в эти дни на Курский фронт и начнут сражаться против наших войск;

Нам нужно больше оружия и ограничения на нанесение ударов внутри российской территории должны быть отменены;

Мы не боимся победы Трампа на выборах. Ни один из двух кандидатов не желает позволить Путину выиграть эту войну и военная поддержка будет продолжаться;

Мне плевать, что говорит Путин. Мы не можем построить мирное предложение, позволяя на себя влиять тем, кто хотел этой войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак обратился в Финляндию с призывом помочь в установлении мира в Украине.

Он сказал, что Киев готов обсуждать все возможные варианты разрешения конфликта, но при соблюдении территориальной целостности Украины.