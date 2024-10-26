Зеленський емоційно прокоментував обстріл українських міст

Агресора необхідно змусити припинити терор та війну

Володимир Зеленський емоційно прокоментував масовану ворожу атаку на українські міста, яка сталася пізно ввечері у п’ятницю 25 жовтня. За словами президента, "російські вбивці повернулися до своєї звичайної справи".

Відповідний пост було опубліковано на офіційній сторінці Зеленського у Фейсбук. Він наголосив на тому, що агресію з боку РФ реально зупинити лише рішучими діями.

"Після всього, сказаного в Казані, російські вбивці повернулись до своєї звичної справи. І це ще раз доводить, що не розмовами може бути зупинена агресія, а тільки рішучими діями на захист держави і народу, проти яких розвʼязана війна", — йдеться у повідомленні.

Зеленський приніс співчуття рідним та близьким усіх загиблих під час ворожої атаки та наголосив, що кровопролитна війна на території України – це справа рук всього одного винуватця – Москви.

"За минулий вечір і ніч російські війська завдали ударів по Києву, Дніпру, Сумщині, Хмельницькій області та іншим нашим регіонам. У Дніпрі пошкоджено одну з найважливіших лікарень України — лікарню імені Мечникова — і звичайні житлові будинки. На жаль, троє загиблих, і серед них дитина. В Києві цей російський удар забрав життя дівчинки – їй було лише 14 років. Мої співчуття рідним та близьким. Багато поранених від цих ударів. Усім їм надано необхідну допомогу.

Вже третій рік триває ця війна, яка має лише одного винуватця – Москву. Саме тому потрібен такий тиск на агресора, який здатен змусити його до припинення терору і війни. Надійні мир та безпека здобуваються лише завдяки силі та рішучості", — наголосив президент.

Нагадаємо, пізно ввечері 25 жовтня росіяни двома балістичними ракетами вдарили по Дніпру. Під ударом знаходилася одна з міських медичних установ та житлова забудова. Загинуло троє людей, серед яких дитина, і ще 19 отримали поранення.

Зазначимо, що "дісталося" не лише Дніпру. Вечір п’ятниці, 25 жовтня, не став тихим і спокійним для мешканців Києва — російські ударні дрони атакували столицю і один із безпілотників потрапив у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого почалася велика пожежа.

Як відомо, у Києві регулярно чують вибухи через російські атаки. Так, тільки в ніч на 25 жовтня у Києві була 15-та повітряна атака на столицю з початку місяця, і засобами ППО були знешкоджені до півтора десятка дронів. Через атаки Росії на Київ уламки дронів знаходять прямо посеред парків.