Навчався з Саакашвілі та змінював професії: чим займався і як виглядав Єрмак у молодості

Чоловік мало змінився з часів молодості

Андрій Єрмак — помітна постать в українському політикумі, який обіймає посаду голови Офісу президента. Так, Єрмака вважають "правою рукою" Володимира Зеленського. Нещодавно ми розповідали про батьків впливового політика, а тепер нагадаємо, який вигляд він мав у молодості.

До того як піти в політику Єрмак займався юридичною і громадською діяльністю, а також був продюсером різних українських стрічок. Більше про голову Офісу президента та як він виглядав у молодості — розкаже "Телеграф".

Що відомо про Андрія Єрмака

Чоловік народився у Києві в 1971 році. Після закінчення школи став лаборантом в Центральному інституті удосконалення вчителів при Міністерстві освіти. Згодом здобув освіту в Інституті міжнародних відносин за спеціальністю "міжнародне приватне право". Водночас отримав диплом референта-перекладача англійської мови. Навчання в цьому виші вважалось престижним: тут здобували освіту Петро Порошенко, Міхеїл Саакашвілі та інші.

Фото: Фейсбук Володимира Омеляна

Невдовзі Єрмак здобув дозвіл займатися адвокатською діяльністю, отримавши відповідне свідоцтво. Кар'єру юриста чоловік почав у фірмі "Проксен", яка займалась консультуванням масштабних міжнародних компаній.

Примітно, що Єрмак кардинально не змінився з молодих років. Як тоді, так і зараз чоловік був високого росту, широкоплечим, мав коротку стрижку та сміливий погляд.

Фото з фейсбуку Андрія Єрмака

Фото з фейсбуку Андрія Єрмака

Через певний час Андрій спільно із колегами створив компанію "Б. Є. Р. С. та партнери", діяльність яких полягала в інтелектуальній власності, фінансовому праву. У 1997 році майбутній політик створює Міжнародну юридичну компанію. Фірма створила перші законодавчі акти щодо господарського права та інтелектуальної власності. Згодом Андрій засновує громадську організацію "Асоціація підприємців міста Києва", яку очолював майже 10 років.

Фото з мережі

Фото з фейсбуку Андрія Єрмака

Пізніше Єрмак змінює сферу діяльності й починає займатися продюсерством. Так, чоловік засновує компанію Garnet International Media Group. Першим фільмом, в якому киянин став продюсером, був "Правило бою". У стрічці йдеться про те, що батько вимушений в останній момент замінити сила на ринзі з сильним противником.

За словами чоловіка, він потрапив у продюсерську сферу абсолютно випадково, оскільки мав знайомих. Пізніше з просуванням Єрмака вийшло ще 2 фільми — "Кордон" і "Слов'яни".

Єрмак і політика

Довгий час Єрмак працював помічником народного обранця від "Партії регіонів" Ельбруса Тедеєва. А у 2019 році президент Зеленський обрав його своїм помічником. Напрямками діяльності політика були переговори з Росією, європейськими державами та США, повернення громадян з окупованого Донбасу, зустрічі у нормандському форматі від України.

Певний час політик входив до Наглядової ради "Укроборонпрому" та Національної інвестиційної ради. А вже у 2020 році Єрмак став головою Офісу президента, на посаді якого працює й досі.

Після початку повномасштабної війни почав співпрацювати зі світовими лідерами щодо надання Україні необхідної зброї та гуманітарної допомоги. Займався обміном політика Віктора Медведчука на полонених азовців у Туреччині.

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд у молодості мав актор "Кварталу-95" Юрій Крапов. Чоловік мало змінився з тих часів.