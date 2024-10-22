Україна готова обговорювати всі варіанти завершення війни, але за однієї умови

Росія має понести відповідальність у будь-якому випадку, впевнений Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак звернувся до Фінляндії із закликом допомогти у встановленні миру в Україні. Він сказав, що Київ готовий обговорювати всі можливі варіанти розв’язання конфлікту, але за умови дотримання територіальної цілісності України.

У колонці для фінського видання Hbl.fi він розкрив деталі Плану перемоги та Формули миру. Єрмак наголосив на важливості підтримки міжнародного права та суверенітету України.

Ключові тези зі статті Єрмака для фінського ЗМІ

Єрмак пише, що план перемоги передбачає посилення обороноздатності України та подальшу інтеграцію до НАТО. Україна готова розглядати різні варіанти мирного врегулювання за умови дотримання її територіальної цілісності та суверенітету.

Однією з основних тем колонки була екологічна безпека. "Росія має понести відповідальність за екоцид в Україні, щоб не допустити повторення подібних злочинів у майбутньому", — зазначив Єрмак. Крім того, Фінляндія бере активну участь у розмінуванні територій України та відновленні очисних споруд. Країна також долучилася до ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.

Другий мирний саміт має стати майданчиком для узгодження рамкової угоди щодо миру. За словами Єрмака, реалізація принципів мирного врегулювання потребує консенсусу всіх держав-учасниць.

Раніше "Телеграф" писав, що Шмигаль у Фінляндії розповів, скільки вже коштувала війна Україні. Фінляндія готує нові пакети допомоги Україні.