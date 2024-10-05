"Підписку за бюджетні кошти купив?" Єрмак показав кота з ChatGPT, українці здивовані

Глава ОПУ показав кота

Глава Офісу президента Андрій Єрмак продовжує знайомити українців з інтернетом та опублікував ще один незвичайний допис. Лише 4 жовтня він опублікував у своєму telegram-каналі музичне відео на пісню "Дупа огірка" співачки Кажанни, а вже 5 жовтня поділився зображенням кота.

Як він сам зізнався, кота створив штучний інтелект ChatGPT. Який сенс був у цьому посланні, напевно сказати не можна, але користувачі мережі відреагували на це дуже неоднозначно.

"Просто кіт із ChatGPT", — написав Єрмак, а також запропонував українцям створити свого. Варто зазначити, що функція генерації зображення в ChatGPT платна, а доступ до неї коштує 20 доларів на місяць.

Реакція користувачів мережі виявилася неоднозначною. Наприклад, популярний блогер Ігор Лаченков висловив крайній ступінь подиву з цього приводу.

Деякі користувачі запропонували не шукати в картинці кота каверзу, а інші підтримали думку блогера і поцікавилися, за чиї кошти він купив підписку.

Телеграф звернувся до ChatGPT за поясненнями поведінки голови ОПУ.

Раз вже пішов такий флешмоб

Варто зазначити, що Єрмак має дуже ексцентричний спосіб комунікації з аудиторією. Зокрема у воєнний час він став відомий тим, що часто публікував у своїх соцмережах ребуси зі смайликів коли траплялася якась важлива подія. Сам він пояснював, що таким чином хоче навіяти позитив у ці непрості часи та дати людям надію.