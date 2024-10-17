"Путін має поважати нашу силу": Зеленський презентував План перемоги у Брюсселі

Вже у листопаді Україна підготує повноцінний документ на основі Формули миру

Україна просить якнайшвидше надати допомогу за таємними додатками Плану перемоги. Нагадаємо, 16 жовтня, документ було презентовано у Верховній Раді України.

У четвер, 17 жовтня, президент Володимир Зеленський відвідав засідання Євроради в Брюсселі, де презентував основні пункти Плану перемоги. Саме під час свого виступу лідер країни і попросив союзників якнайшвидше надати допомогу за таємними додатками Плану перемоги.

Серед інших тез під час виступу Зеленського пролунали і такі:

Китай продовжує допомагати Росії у веденні війни разом із КНДР та Іраном.

План перемоги — це міст до успішного Саміту миру.

Необхідно розмістити в Україні ракетні комплекти для стримування Путіна, щоб змусити РФ до переговорів або знищити їхні військові об’єкти.

Як заявив президент, вже у листопаді Україна підготує повноцінний документ на основі Формули миру, усіх десяти пунктів, та представить його всім, зокрема й росіянам, на другому Саміті миру.

Зеленський також вкотре наголосив на тому, яку загрозу світові несе Росія. Він підкреслив, що наступного року Путін хоче досягти такого рівня виробництва боєприпасів, яке можна співставити з європейськими країнами.

"І йому допомагає Північна Корея – снарядами, обладнанням, а тепер навіть людьми. А ще Іран. На жаль, ми отримуємо сигнали, що Китай досі активно допомагає Росії затягувати цю війну. І в нас є чіткі розвіддані. Нам потрібно посилитися зараз", — наголосив президент.

"План перемоги розрахований саме на цей період. І я закликаю всіх вас допомогти втілити його в життя. Якщо ми почнемо зараз і дотримуватимемося Плану перемоги, ми зможемо закінчити цю війну не пізніше наступного року".

Також Зеленський вкотре наголосив на тому, що Росія розуміє лише мову сили. І змусити її до припинення війни можна тільки одним способом — продемонструвати рішучість та силу.

"Усі ви знаєте психологію Росії, а дехто, гадаю, знає її дуже добре. Росія вдасться до дипломатії, лише коли побачить, що не може нічого досягти силою. Це і є План, це саме те, що потрібно. Росія десятиліттями використовувала геополітичну невизначеність, спричинену тим, що Україна не в НАТО. Зараз факт негайного запрошення України до вступу в НАТО став би вирішальним", — зауважив Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про реакцію народних депутатів на План перемоги Зеленського. Думки народних обранців розділилися