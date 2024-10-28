Це не "зйомки": виправляємо типову мовну помилку

Це слово настільки міцно увійшло в наш лексикон, що мало хто замислюється про його чужорідність

Слово "зйомки" настільки звичне для нас, що важко уявити його неправильним. Проте це ще один приклад невластивого українській мові слова, яке варто замінити питомо українським відповідником.

"Зйомки" є калькою з російської мови, яка суперечить словотвірним нормам української мови. Попри свою поширеність у повсякденному мовленні, це слово таке ж чужорідне для української мови, як і давно забута буква "ъ".

Як правильно говорити?

В українській мові правильно вживати:

знімання,

фільмування,

відеознімання,

фотознімання,

кінознімання.

Приклади правильного вживання

❌ Неправильно:

Зйомки фільму тривали три місяці,

Завтра у нас зйомки нового випуску,

На зйомках познайомилися актори,

Проводити фотозйомку заборонено.

✅ Правильно:

Знімання фільму тривало три місяці,

Завтра у нас знімання нового випуску,

Під час знімання познайомилися актори,

Проводити фотознімання заборонено.

Щоб легше запам'ятати правильний варіант, зверніть увагу на усталені словосполучення:

знімальний майданчик,

знімальна група,

знімальний процес,

знімальне обладнання.

Хоча слово "зйомки" міцно вкоренилося в нашому мовленні, варто докласти зусиль, щоб замінити його правильним відповідником "знімання". Це збагатить наше мовлення та наблизить його до природних норм української мови.

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