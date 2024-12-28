"Міша все життя працював": за Мудрика заступилася мама

Український футболіст провалив допінг-тест, через що ризикує надовго залишитися без футболу

Інна Мудрик, мати вінгера лондонського "Челсі" та збірної України Михайла Мудрика прокоментувала допінг-скандал навколо її сина. Напередодні стало відомо, що український футболіст провалив допінг-тест.

Відповідний коментар мама Мудрика опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Жінка вважає, що хтось намагається забруднити репутацію її сина.

"Всі, хто знає Мішу, ніколи не повірять у те, що зараз відбувається навколо нього. Дякую всім за підтримку. Міша все життя працював, щоб стати футболістом. Ніхто і ніколи не зможе цього змінити, як би вони не намагалися і не бруднили репутацію. Міші”, — написала Інна.

Додамо, що у сезоні 2024/25 Мудрик провів 15 матчів на клубному рівні, відзначившись 3 забитими м’ячами та 5 гольовими передачами. Усі голи Михайло забив у Лізі конференцій.

Зазначимо, за інформацією ЗМІ, Мудрик провалив допінг-тест на мельдоній. Ця речовина, яка була заборонена у 2016 році, популярна у РФ, проте в її ефективність вірять далеко не всі. Додамо, що Михайлу загрожує до 4-х років дискваліфікації.

Нагадаємо, збірна України у 2024 році виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів Синьо-жовті посіли друге місце у квартеті, що дало право нашій команді брати участь у плей-офф за місце у Лізі А, проте українці втратили шанси на вихід на ЧС-2026 через Лігу націй. За місце у Лізі А наша команда зіграє з Бельгією. Мудрик взяв участь у 5 матчах ЛН, записавши на свій рахунок 1 гол та 1 асист.