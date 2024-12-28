Колишній головком оцінив роботу Залужного на чолі армії та назвав його прорахунки

Генерал поділився думками про роботу колишнього глави української армії

Колишній головнокомандувач ЗСУ (2014-2019 роки) Віктор Муженко розповів, як військова спільнота поставилася до звільнення ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного з армії через ВЛК. Також він назвав помилки, які той зробив на посаді головкома.

Про це Муженко говорив у ефірі "Радіо Свобода". Він пояснив, що іншої можливості звільнитися з армії під час дії воєнного стану немає — лише за станом здоров'я.

"Але те що стосується сприйняття, то я думаю, що основна реакція була — засудження таких дій (звільнення Залужного через ВЛК, — ред.). Ті генерали і офіцери, які звільнялись до цього, які ще проходили службу, були дуже здивовані таким кроком … Тому що виникає така думка, що армією керували непридатні за станом здоров'я керівники. Виникає питання, наскільки вони повно виконували свої обов'язки, наскільки ефективно здійснювали управління можливо, стан здоров'я їм і заважав виконувати свої обов'язки", — зазначив ексголовком.

Крім того, він поділився думками, чи був сенс був міняти Залужного на чинного головкома ЗСУ Олександра Сирського, при тому, що його команда не може ефективно відреагувати на виклики, які стоять перед українською армією. Муженко вважає, що й команда Залужного не змогла б з ними впоратись, адже ситуація дуже складна.

"Тут ряд факторів об'єктивного характеру. Й при Залужному були зміни, ми ж не говоримо тільки про одно головнокомандувача, ми говоримо про тих офіцерів і генералів які звільнялись на різних щаблях управління. При Залужному звільняли генералів. Він сам тоді заявив, що він звільнив 10 генералів і поставив собі це в заслугу. В мене виникає питання: це заслуга, чи ти хочеш зняти себе відповідальність за ті перші негативні моменти які відбулись з початку агресії", — сказав він.

Щодо оцінки роботи Залужного як головкома, то Муженко вважає 2022-й та 2023-й роки втраченими шансами для Збройних Сил України. На його думку, могли б бути більш ефективні та результативні рішення, які спрацювали б на користь і ЗСУ і Україні.

"Наприклад, березень-квітень 22-го року: відвід військ із Києва і втрачена можливість розгромити російське угруповання на правому березі Дніпра в районі Херсону. Для цього потрібно було прийняти відповідне рішення, здійснити перекидання певного комплекту військ і ми могли це питання рішити", — сказав Муженко.

Другий втрачений шанс, на його думку — це Харківська операція восени 2022-го року. ЗСУ тоді провели вдалу операцію, проте не змогли своєчасно її переформатувати в оборонну.

"І таким чином відвести штурмовий компонент наших військ для дій на інших напрямках. Ми тоді могли б утримувати ініціативу. Цього не було зроблено і ініціатива була втрачена. Перейшли в оборонні бої", — зазначив колишній головком.

Як повідомляв "Телеграф", Валерій Залужний, який зараз є послом України у Великій Британії прогнозує, що після 2027 року росіяни зможуть зробити потужний прорив на фронті. Саме тоді їм вдасться накопичити достатню кількість ресурсів та "технологічних матеріалів".