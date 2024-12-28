Рус

Три пасажирські літаки Білорусі пролетіли над Україною? Що відомо про загадкові рейси

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Білоруські літаки могла пролетіти над Україною Новина оновлена 28 грудня 2024, 13:34
Білоруські літаки могла пролетіти над Україною. Фото Колаж "Телеграфу"

Усі прямували до Мінська

Над Україною продовжують фіксувати пасажирські літаки. Цього разу аж три білоруських борти могли зайти у закритий повітряний простір.

Про це свідчать дані порталу Flightradar24. На мапі польоту видно, що літаки прямували з Єревану, Батумі та Тбілісі до Мінська 28 грудня зранку.

Рейс B2734/E195 вилетів з Вірменії о 4:55 ранку та приземлився у Білорусі о 7:55. За майже чотири години польоту літак, згідно з мапою Flightradar24, залетів і на територію України на сході. Борт нібито пролетів над Донеччиною, дотягнув до Харкова, а потім вийшов з закритого повітряного простору.

Приблизно такий же маршрут був у рейсу B2736/E195, борт прямував з Тбілісі до Мінська, де приземлився о 7:10 ранку. Літак рейсу B2738/E195, який тримав курс з Батумі до Мінська, теж пролетів над Україною на сході та півночі.

Зауважимо, що якщо дивитись саме запис руху літаків — усі вищеназвані рейси пролітають над Україною, а якщо обрати маршрут кожного з них — ні.

Водночас ймовірність того, що ці маршрути черговий глюк порталу є. Адже будь-які повітряні цілі в небі над Україною збивають сили протиповітряної оборони.

Додамо, що політ здійснювали борти Embraer E195LR, які належить білоруській компанії "Белавіа".

Що відомо про E195

Борти Embraer E-Jet — сімейство двомоторних вузькофюзеляжних пасажирських літаків середньої дальності виробництва бразильської компанії Embraer. Це доволі нове покоління літаків, адже серійне виробництво почалось у 2002 році. І вже до 2011 більшість країн світу придбали собі кілька бортів, не виключенням стала і Білорусь.

Залежно від конфігурації, він може вміщувати до 146 пасажирів. Максимальна дальність польоту Embraer – 4815 км.

Раніше "Телеграф" розповідав, що над Україною помітили загадковий російський літак, який пролетів майже через усю країну.

Теги:
#Україна #Білорусь #Літак