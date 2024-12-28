Три пасажирські літаки Білорусі пролетіли над Україною? Що відомо про загадкові рейси

Усі прямували до Мінська

Над Україною продовжують фіксувати пасажирські літаки. Цього разу аж три білоруських борти могли зайти у закритий повітряний простір.

Про це свідчать дані порталу Flightradar24. На мапі польоту видно, що літаки прямували з Єревану, Батумі та Тбілісі до Мінська 28 грудня зранку.

Рейс B2734/E195 вилетів з Вірменії о 4:55 ранку та приземлився у Білорусі о 7:55. За майже чотири години польоту літак, згідно з мапою Flightradar24, залетів і на територію України на сході. Борт нібито пролетів над Донеччиною, дотягнув до Харкова, а потім вийшов з закритого повітряного простору.

Приблизно такий же маршрут був у рейсу B2736/E195, борт прямував з Тбілісі до Мінська, де приземлився о 7:10 ранку. Літак рейсу B2738/E195, який тримав курс з Батумі до Мінська, теж пролетів над Україною на сході та півночі.

Зауважимо, що якщо дивитись саме запис руху літаків — усі вищеназвані рейси пролітають над Україною, а якщо обрати маршрут кожного з них — ні.

Водночас ймовірність того, що ці маршрути черговий глюк порталу є. Адже будь-які повітряні цілі в небі над Україною збивають сили протиповітряної оборони.

Додамо, що політ здійснювали борти Embraer E195LR, які належить білоруській компанії "Белавіа".

Що відомо про E195

Борти Embraer E-Jet — сімейство двомоторних вузькофюзеляжних пасажирських літаків середньої дальності виробництва бразильської компанії Embraer. Це доволі нове покоління літаків, адже серійне виробництво почалось у 2002 році. І вже до 2011 більшість країн світу придбали собі кілька бортів, не виключенням стала і Білорусь.

Залежно від конфігурації, він може вміщувати до 146 пасажирів. Максимальна дальність польоту Embraer – 4815 км.

Раніше "Телеграф" розповідав, що над Україною помітили загадковий російський літак, який пролетів майже через усю країну.