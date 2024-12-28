Замість турботи про історичну цікавинку - елітне житло. Як на Житомирщині "намалювалось" скандальне будівництво

Приватна фірма "назбирала" кілька земельних ділянок, на трьох з яких зводить елітне житло

Суд першої інстанції зобов'язав приватну фірму, серед засновників якої Іван Литвин – син ексспікера Верховної Ради – та відомий бізнесмен Ігор Мазепа, повернути у власність громади земельну ділянку на березі річки Случ, що на Житомирщині. Майже десять років тому її придбали у місцевого мешканця, а заодно й прикупили старий млин, нібито плануючи його обслуговувати. Згодом зміна цільового призначення й інші "фінти" перетворили угіддя для сінокосу на місце під забудову. А коли правоохоронці звернули увагу на порушення закону, здається, встановити справедливість може бути вже не так просто.

"Телеграф" розбирався в земельній історії й знайшов цікаві деталі.

Хотіли вести особисте господарство та передумали

Про судове рішення щодо земельної ділянки площею понад 1 га на березі річки Случ в межах села Олександрівка Звягільського району (до 2020 року був Новгород-Волинським — Авт.) 19 грудня повідомила пресслужба Житомирської обласної прокуратури. Це місцинка лише за дві години їзди від Києва й за годину від Житомира. В короткому повідомленні зазначено, що свого часу її було "незаконно надано у приватну власність місцевому жителю для ведення особистого селянського господарства та обслуговування будівлі млина". Згодом "клаптик" землі кілька разів переходив з рук до рук й врешті став належати "рівненському товариству", яке посприяло зміні цільового призначення землі "з метою проведення реконструкції млина та інших будівель під об’єкти туристичної інфраструктури, зокрема, готель, ресторан, винний зал тощо".

В суді розглядалась доля земельної ділянки на березі річки Случ

"Прокурори встановили порушення вимог земельного законодавства при розпорядженні землею водного фонду комунальної власності та довели у суді незаконність набуття приватної власності", – зазначають у пресслужбі й додають, що відповідне судове рішення зобов'язує товариство повернути землю Звягельській міській раді.

Як виявилось, відповідачем у справі було ТОВ "Надслучанська Перлина", яке було засновано, за даними сервісу Опендатабот, у 20 травня 2014 року. Його кінцевими бенефіціарами наразі є трійця — Іван Литвин, Юрій Благодир та Ігор Мазепа. Перший, Іван Литвин – син відомого політика Володимира Литвина родом зі Звягельщини, він є власником кількох приватних фірм та благодійного фонду "Майбутнє Полісся", балотувався десять років тому разом з батьком до Верховної Ради, але депутатський мандат не отримав. Другий – Юрій Благодир – екснардеп, однопартієць та земляк Литвина старшого, депутат Рівненської облради кількох скликань, на якому теж кілька ТОВ. Третій – Ігор Мазепа – інвестбанкір та власник компанії Concorde Capital, якого на початку цього року затримало ДБР на україно-польському кордоні через підозру у "замовленні заволодінні землями Київської ГЕС". Мова про ділянку площею 2,4 га, придбану на вторинному ринку, на якій бізнесмен побудував елітне котеджне містечко Goodlifepark.

Іван Литвин, Юрій Благодир та Ігор Мазепа (зліва направо) володіють фірмою на трьох

У випадку з Житомирщиною фігурують землі водного фонду, адже спірна ділянка площею 1,1716 га розташована на березі річки Случ і сформована з трьох "шматочків", що були "угіддями сіножаті". Тут зберігся млин, орієнтовно зведений в кінці ХVІІІ – на початку ХІХ століття. У власність одного з місцевих мешканців, як зазначено у рішенні Господарського суду Житомирської області, вона була передана в кінці 2010 року для ведення особистого селянського господарства розпорядженням голови місцевої райдержадміністрації. У висновку комісії, яка тоді вивчала можливість відведення земельної ділянки зазначалось, що вона "межує з водним об`єктом (р.Случ), під час паводку підтоплюється, що дає можливість віднесення до прибережної захисної смуги, на її використання встановити такі обмеження: без будівництва нових об`єктів нерухомості; використання ділянки для обслуговування будівлі млина".

Документ 2010 року про відведення землі містив обмеження на її використання

За 2,5 роки – у червні 2013 – місцевий ґазда продав цю землю іншій людині, яка ж того дня придбала й об'єкти нерухомості, що були на ній розташовані (будинок дизельних установок, старий млин тощо). І вже у березні 2014-го РДА погоджує новому власнику зміну цільового призначення ділянки: для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування.

Один із засновників передав ТОВ "Надслучанській Перлині" землю до статутного капіталу

Свій підпис під цим розпорядженням буквально за кілька днів перед звільненням (відповідний указ президент підписав 18 березня, а розпорядження про затвердження проєкту землеустрою датоване 4 березня – Авт.) поставив Сергій Лавренюк, що був однопартійцем Литвина старшого й обирався від "Народної партії" до місцевої ради.

"Підмахнув" розпорядження про зміну цільового призначення однопартієць Литвина старшого

26 травня того ж року новий землевласник передає ділянку біля водойми площею 1,1716 га до статутного капіталу ТОВ "Надслучанська Перлина", яке реєструє право власності на неї 16 червня. Наразі товариство володіє, крім цього "клаптика" землі, ще 11 ділянками по сусідству. Частина з них має цільове призначення "для ведення особистого селянського господарства", ще кілька – "для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд", а інші – "для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування". Загалом це ще трохи більше ніж 2,5 га.

Звичайний готель перетворюється на апарт-готель

Новий господар через деякий час наочно заявив про свої права на колись комунальну землю й огородив ділянку навколо млина. Тож доступ був закритий не тільки до цього старовинного об’єкту, а й до води. Ось як про це писав учасник однієї з місцевих груп у січні 2016 року: "В неділю вирішив відвідати одне з моїх улюблених місць на р.Случ – залишки водного млина в с.Олександрівка. Але був неприємно вражений – металевий паркан аж до води, за ним солідне будівництво. Обгороджена територія не мала. На фотографії паспорт об'єкта "Реконструкція… під готельний комплекс…" Вздовж річки прогулятися так просто вже не можна".

Один із місцевих мешканців ще у 2016-му цікавився, як же будівництво в водоохоронній зоні

Оскільки в документах було обмеження на нове будівництво, то йшлося саме про "реконструкцію з добудовою комплексу існуючих будівель млина". В такому форматі про нього написано на сторінці Інституту проєктування "Комфортбуд", де також зазначено, що в результаті власник має отримати готель з конференц-залом та басейном, ресторан з VIP апартаментами та винарню. Судячи з опису вже проведених робіт, тільки для останнього об'єкту було використано одну з наявних на землі будівель, адже згадується тільки виконання несучих конструкцій та накриття даху черепицею. В той час як два інших корпуси, що планувались під готель та ресторан, зводились з фундаменту. Завершені роботи мали бути у IV кварталі 2016 року, а генпідрядником тоді виступав Гладкевич О. А.

Такий паспорт об'єкту прикрашав огорожу навколо ділянки майже 9 років тому

Наразі на кадастровій карті зазначено, що на спірній земельній ділянці знаходиться готельний комплекс. Але при спробі знайти якісь контакти закладу пошук видає посилання на сайти з пропозиціями про продаж квартир. Проєкт, презентований на сайті ЛУН, тепер має назву ЗORI by Shelest (торгова марка ЗORI зареєстрована за ТОВ "Надслучанська Перлина"), а його виконавцем вказана вже згадана фірма Concorde Capital. Йдеться про елітну нерухомість – один будинок на три поверхи та 58 квартир. Всі вони вже реалізовані, причому буквально за два місяці: стартували продажі 27 серпня, а 18 жовтня вони вже були закриті. Пропонувались у комплексі, за даними сайту DimRia, 1-кімнатні помешкання площею 20-39 кв. метрів за ціною від 82 тис. доларів та 2-кімнатні (41-82 кв. метра) за ціною від 150 тис. доларів. Та входини власники зможуть відзначити лише наступного року, адже датою завершення робіт вказаний IV квартал 2025 року. Важливий момент: в рубриці "документи" зазначено, що об'єкт займає три земельні ділянки.

Будівництво наразі охоплює відразу три земельні ділянки

Так само про об'єднання трьох ділянок з тими ж кадастровими номерами загальною площею 2,3453 га (крім спірної ділянки площею 1,1716 га входять дві менші – 0,3215 та 0,8522 га) йдеться в повідомленні про планову діяльність ТОВ "Надслучанська Перлина", яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Цей документ був опублікований на сайті Звягельської міської ради. Дата розміщення невідома, але це трапилось точно після 24 лютого 2022 року. Адже в тексті є згадка про певні підстави, що склалися "у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України (запроваджений воєнний стан, повітряні тривоги, аварійні та планові відключення електроенергії)" і унеможливлюють роботу підприємства. Саме тому виникла необхідність в альтернативних джерелах живлення, а саме встановленні сонячних панелей.

Загальна площа землі, де проводило планову діяльність ТОВ, більше 2 га

При цьому в документі йде мова вже не просто про готель з конференц-залом та басейном, що планувався за проєктом 2016 року, а про "апарт-готель (щось середнє між готелем та звичайними квартирами, які часто здаються подобово – Авт.) на 58 номерів із зоною СПА". Й так само доповненням до нього мав стати ресторан, винарня, наземний перехід між готелем та рестораном, інженерні споруди (очисні споруди, водозабірна свердловина, насосна станція пожежогасіння тощо), трансформаторна підстанція, а також млинове колесо й малі архітектурні форми. В повідомленні зазначено, що для реконструкції з добудовою комплексу існуючих будівель млина альтернативні ділянки не розглядались.

Розмір прибережної смуги вплинув на статус земельної ділянки

Отже, фактично на спірній земельній ділянці власник виконав певні будівельні роботи, причому з урахуванням їхнього масштабу зайнятими виявились й дві сусідні. Та питання у Житомирської обласної прокуратури виникли саме до того "клаптика" площею 1,1716 га, що знаходиться на березі річки, адже побачив у її передачі до приватної власності порушення закону. Для відновлення справедливості, а саме повернення землі у користування Звягельській міській об'єднаній тергромаді (в особі міської ради) прокуратура звернулась до суду.

Як зазначено у рішенні Господарського суду Житомирської області, позиція державного органу полягала в тому, що спірна земельна ділянка майже повністю розташована у прибережній захисній смузі річки Случ. "Остання в силу положень закону є земельною ділянкою водного фонду з обмеженим режимом використання, набуття якої в приватну власність суперечить положенням Земельного кодексу України. Вибуття такої земельної ділянки з власності територіальної громади шляхом неодноразового переоформлення права власності на неї свідчить про порушення прав територіальної громади на користування та розпорядження цими землями, що триває", – відзначали на суді представники прокуратури. А також додали, що Звягельська міськрада не вживала жодних заходів щодо цієї землі, проте підтримала позов й у процесуальній заяві просила суд задовольнити його у повному обсязі.

Звягельська міськрада ініціативи повернути землю не проявляла, але позов прокуратури підтримала

Натомість представник ТОВ "Надслучанська Перлина", звісно, виступив проти. При цьому посилався на те, що прибережна захисна смуга річки Случ при ухвалені містобудівної документації села Олександрівка у квітні 2015 року була встановлена у розмірі меншому за нормативний (за законом для середніх річок – це 50 метрів – Авт.). Таким чином вийшло, що земельна ділянка, що на той момент вже була у власності товариства, не накладалась на прибережну захисну смугу річки, а межувала з нею. Ще одним аргументом було те, що на цій землі знаходиться нерухомість, яка теж належить "Надслучанській Перлині".

У 2016 році на березі річки стояла з табличкою із зазначенням "охоронна зона р. Случ - 100 м"

"В силу норм ст. 120 Земельного кодексу України у відповідача у будь-якому випадку мають бути оформлені права на спірну земельну ділянку для забезпечення користування і обслуговування належного йому об`єкта нерухомого майна, побудованого на цій ділянці ще до її виділення у приватну власність", – наполягав адвокат відповідача. Також юрист відзначив: "У разі, якщо у межах цієї справи все-таки буде підтверджено належність спірної земельної ділянки до земель водного фонду, досягнення заявленої мети може бути забезпечене і шляхом застосування інших, менш обтяжливих для відповідача, заходів, наприклад, вилучення спірного майна з компенсацією його вартості, покладення на власників земельних ділянок поряд з об`єктами водного фонду додаткових обов`язків або встановлення земельних сервітутів тощо".

Нерухоме майно на ділянці - підстава все одно залишити землю за фірмою, вважає її представник

В результаті суд таки став на сторону прокуратури, задовольнивши її позов. Таким чином, має бути припинене право власності ТОВ "Надслучанська Перлина" на земельну ділянку з кадастровим номером 1824083700:01:000:0162, площею 1,1716 га, й вона має бути повернута власнику – Звягельській міській об`єднаній територіальній громаді в особі Звягельської міської ради.

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Варто відзначити, що на сьогодні рішення Господарського суду Житомирської області ще не набрало законної сили. Як повідомили "Телеграфу" у пресслужбі прокуратури Житомирської області, станом на 27 грудня невідомо про подання апеляційної скарги відповідачем. При цьому термін, в який він може оскаржити судовий вердикт, спливає 2 січня 2025 року.

Не вдалось з'ясувати й позицію Звягельської міської ради на чолі з міським головою Миколою Боровцем щодо спірної земельної ділянки. Секретар очільника міста запропонував звернутися за коментарем в юридичний відділ, але за дивним збігом обставин, в ці дні його телефони не відповідають.

Очевидно, що в цій історії з землею ще рано ставити крапку, адже судова тяганина може продовжитися, а тим часом будівельна компанія може завершити об'єкт. Тож у "Надслучанської Перлини" може додатися аргументів, щоб залишити землю за собою, якщо не у власності, то в іншому форматі. Або претендувати на компенсацію, адже вже йтиметься про інтереси власників помешкань в апарт-готелі. До речі, забудовник обіцяє що вартість апартаментів за два роки зросте на третину, а середня прибутковість на інвестицію становитиме 10%.

Як повідомляв "Телеграф", вже кілька років триває розгляд судової справи щодо 19 га земель лісового фонду, що розташовані у Федосіївській громаді на Київщині. Тіньовим власником фірми, що на неї претендує, може бути швагер (брат дружини) екс-президента України Леоніда Кучми – Юрій Туманов.