У Росії може з'явитися нова ціль для ударів в Україні через відмову в транзиті газу

Досі ці системи не зазнавали атак

Газова транзитна угода між Україною та РФ завершується 31 грудня 2024 року. У випадку, якщо транзит не відновлять, росіяни можуть знайти собі нову ціль в Україні для ракетних ударів.

І нею стане українська газотранспортна система. Про це повідомляє Bloomberg.

Газотранспортна система України, що налічує 38,6 тисячі кілометрів трубопроводів, досі не зазнавала атак саме через транзит газу територією України. У разі припинення транзиту ситуація може змінитися, як це сталося з газовими сховищами та об'єктами енергетики.

Словаччина та Угорщина наполягають на продовженні транзиту. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі з Путіним отримав підтвердження про готовність продовжувати постачання газу через територію України, проте зазначив, що це буде "практично неможливо" після 1 січня через позицію Києва.

Володимир Зеленський запропонував Словаччині компенсацію додаткових витрат у разі припинення транзиту та сказав, що Україна готова транспортувати неросійський газ за запитом Європейської комісії.

За даними Bloomberg, наразі обговорюється можливість транзиту обсягом 15 млрд кубометрів на рік. Європейська комісія заявила, що припинення поставок газу через Україну матиме "незначний" вплив на європейські ціни, оскільки ринки вже врахували завершення транзитної угоди. Серед альтернативних варіантів розглядається постачання азербайджанського газу.

Також раніше "Телеграф" писав про те, що Фіцо став виставляти Україні умови через російський газ. Економіка країни багато втратить через ці зміни.