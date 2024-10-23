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Ґречний – це чемний чи ввічливий? Розбираємо тонкощі української мови

Автор
Катерина Шполянська
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Автор
Мистецтво ввічливості
Мистецтво ввічливості. Фото Колаж "Телеграфу"

Чим відрізняються поняття "ввічливий", "чемний" та призабуте, але надзвичайно влучне слово "ґречний"

У багатій українській мові є чимало слів на позначення шанобливого ставлення до людей. Серед них особливу увагу привертають "ввічливий", "чемний" та "ґречний".

Здавалося б, це синоніми, але чи справді вони повністю тотожні? "Телеграф"розбирався в тонкощах їхнього значення.

Ввічливий

За словником, ввічливий — це той, хто дотримується правил пристойності, виявляє уважність та люб'язність. Це слово часто вживається в контексті загальної вихованості людини.

Приклад: "Доктор був настільки ввічливий, що вислухав до кінця думки інших" або "Підкреслено ввічливий і шанобливий Шухновський пропустив мене першого до невеличкої вітальні".

Чемний

Чемний — означає шанобливо ввічливий до людей. Це слово більше стосується конкретного поводження з іншими, практичного вияву ввічливості у спілкуванні.

Приклад: "З чемним уклоном Потоцький запропонував руку княгині Пронській як старішій пані" або "Йому було соромно і боляче за своє не дуже чемне поводження в кабінеті начальника".

Ґречний

Особливої уваги заслуговує призабуте, але надзвичайно соковите українське слово ґречний. Воно є синонімом до "ввічливий" та "чемний", але має особливий відтінок шанобливої ввічливості у поводженні з людьми.

Приклад: "Чемний зо мною і пан, і пані були дуже ґречні та милі, кланялись нам усім".

Основні відмінності

  • Ввічливість більше стосується загальної вихованості людини.
  • Чемність проявляється безпосередньо у поводженні з іншими людьми.
  • Ґречність поєднує в собі шанобливість та ввічливість, має більш традиційне, українське забарвлення.

Хоча всі три слова описують позитивні риси у спілкуванні між людьми, кожне має свої особливі відтінки значення. Використання цих слів у відповідному контексті збагачує наше мовлення та допомагає точніше висловити думку. Варто частіше згадувати призабуте слово "ґречний", адже воно є частиною нашої мовної спадщини та додає особливого колориту українському мовленню.

Раніше "Телеграф" розповідав, як сказати українською мовою "ти правий". Адже цей варіант не є коректним.

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