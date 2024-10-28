Это не "зйомки": исправляем типичную языковую ошибку

Это слово настолько прочно вошло в наш лексикон, что мало кто задумывается о его чужеродности

Слово "зйомки" настолько привычно для нас, что трудно представить его неправильным. Однако это еще один пример несвойственному украинскому языку слова, которое следует заменить украинским соответствием.

"Зйомки" – это калькой русского языка, которая противоречит словообразовательным нормам украинского языка. Несмотря на свою распространенность в повседневной речи, это слово такое же чужеродное для украинского языка, как давно забытая буква "ъ".

Как правильно говорить?

В украинском языке правильно употреблять:

знімання,

фільмування,

відеознімання,

фотознімання,

кінознімання.

Примеры правильного употребления

❌ Неверно:

Зйомки фільму тривали три місяці,

Завтра у нас зйомки нового випуску,

На зйомках познайомилися актори,

Проводити фотозйомку заборонено.

✅ Правильно:

Знімання фільму тривало три місяці,

Завтра у нас знімання нового випуску,

Під час знімання познайомилися актори,

Проводити фотознімання заборонено.

Чтобы легче запомнить правильный вариант, обратите внимание на устоявшиеся словосочетания:

знімальний майданчик,

знімальна група,

знімальний процес,

знімальне обладнання.

Хотя слово "зйомки" прочно укоренилось в нашей речи, стоит приложить усилия, чтобы заменить его правильным соответствием "знімання". Это обогатит нашу речь и приблизит ее к естественным нормам украинского языка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как пожелать удачи на украинском языке. Есть не менее 6 оригинальных способов.