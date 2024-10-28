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Это не "зйомки": исправляем типичную языковую ошибку

Автор
Катерина Шполянская
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Слово "зйомки" противоречит нормам украинского языка
Слово "зйомки" противоречит нормам украинского языка. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Это слово настолько прочно вошло в наш лексикон, что мало кто задумывается о его чужеродности

Слово "зйомки" настолько привычно для нас, что трудно представить его неправильным. Однако это еще один пример несвойственному украинскому языку слова, которое следует заменить украинским соответствием.

"Зйомки" – это калькой русского языка, которая противоречит словообразовательным нормам украинского языка. Несмотря на свою распространенность в повседневной речи, это слово такое же чужеродное для украинского языка, как давно забытая буква "ъ".

Как правильно говорить?

В украинском языке правильно употреблять:

  • знімання,
  • фільмування,
  • відеознімання,
  • фотознімання,
  • кінознімання.

Примеры правильного употребления

❌ Неверно:

  • Зйомки фільму тривали три місяці,
  • Завтра у нас зйомки нового випуску,
  • На зйомках познайомилися актори,
  • Проводити фотозйомку заборонено.

✅ Правильно:

  • Знімання фільму тривало три місяці,
  • Завтра у нас знімання нового випуску,
  • Під час знімання познайомилися актори,
  • Проводити фотознімання заборонено.

Чтобы легче запомнить правильный вариант, обратите внимание на устоявшиеся словосочетания:

  • знімальний майданчик,
  • знімальна група,
  • знімальний процес,
  • знімальне обладнання.

Хотя слово "зйомки" прочно укоренилось в нашей речи, стоит приложить усилия, чтобы заменить его правильным соответствием "знімання". Это обогатит нашу речь и приблизит ее к естественным нормам украинского языка.

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