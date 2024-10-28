Это не "зйомки": исправляем типичную языковую ошибку
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Это слово настолько прочно вошло в наш лексикон, что мало кто задумывается о его чужеродности
Слово "зйомки" настолько привычно для нас, что трудно представить его неправильным. Однако это еще один пример несвойственному украинскому языку слова, которое следует заменить украинским соответствием.
"Зйомки" – это калькой русского языка, которая противоречит словообразовательным нормам украинского языка. Несмотря на свою распространенность в повседневной речи, это слово такое же чужеродное для украинского языка, как давно забытая буква "ъ".
Как правильно говорить?
В украинском языке правильно употреблять:
- знімання,
- фільмування,
- відеознімання,
- фотознімання,
- кінознімання.
Примеры правильного употребления
❌ Неверно:
- Зйомки фільму тривали три місяці,
- Завтра у нас зйомки нового випуску,
- На зйомках познайомилися актори,
- Проводити фотозйомку заборонено.
✅ Правильно:
- Знімання фільму тривало три місяці,
- Завтра у нас знімання нового випуску,
- Під час знімання познайомилися актори,
- Проводити фотознімання заборонено.
Чтобы легче запомнить правильный вариант, обратите внимание на устоявшиеся словосочетания:
- знімальний майданчик,
- знімальна група,
- знімальний процес,
- знімальне обладнання.
Хотя слово "зйомки" прочно укоренилось в нашей речи, стоит приложить усилия, чтобы заменить его правильным соответствием "знімання". Это обогатит нашу речь и приблизит ее к естественным нормам украинского языка.
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