Що буде, якщо Фіцо припинить постачання електрики в Україну, пояснили експерти

Україна може отримувати електроенергію від Євросоюзу через чотири країни

Заява прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про припинення постачань Україні електроенергії, якщо транзит газу не буде продовжено після 1 січня 2025 року, не загрожують енергозабезпеченню України. Якщо Словаччина реалізує свої погрози, Україна зможе компенсувати електроенергію, що отримувала з цієї країни.

Про це повідомляє "РБК-Україна", посилаючись на директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка та джерела в галузі. Вони одностайні у своїй думці.

"На мій погляд, серйозних загроз обіцянка Фіцо перервати електропостачання в Україну реально не несе. Ті обсяги, які Україна сьогодні обирає з Європейського союзу, ми легко зможемо компенсувати через інше підключення і максимум, що може статися, це Словаччина втратить гроші додатково до тих, які вона вже точно втратить від припинення транзиту газу", — пояснив Харченко.

Співрозмовники видання, знайомі з питанням також прогнозують, що негативних наслідків через припинення постачання електрики зі Словаччини для України не буде. Зараз наша країна може отримувати до 2,1 ГВт електроенергії з Євросоюзу через чотири країни: Польщу, Угорщину, Словаччину та Румунію.

"Якщо одна з цих країн відмовиться від поставок, то необхідні обсяги в допустимих межах зможуть надати три інші країни", — зазначив співрозмовник.

Нагадаємо, Україна відмовляється продовжувати транзит російського газу в Європу після 1 січня 2025 року. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може транспортувати газ до країн ЄС, проте лише якщо він не буде російським.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо шукає можливості продовжити транзит російського газу через Україну. Він розкритикував рішення Києва та пригрозив припиненням постачання електрики в нашу країну.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Reuters з посиланням на джерела повідомив, що російський газовий монополіст "Газпром", напевно, не планує транзит свого газу через територію України у 2025 році. Також у "Газпромі" очікують, що експорт російського "блакитного палива" до країн Європи у 2025 році скоротиться до 39 млрд кубометрів через припинення транзиту через українську ГТС.