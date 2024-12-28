Фронт посипався? Муженко оцінив, в якому випадку Україна може втратити Донбас (карти)

Росіяни вигадали план, як отримати місто без прямих штурмів

Російські окупанти намагаються не захопити Покровськ, а обійти його, щоб перерізати шляхи постачання. Про таку тактику в діях ворога розповів начальник генштабу ЗСУ, головнокомандувач ЗСУ 2014-2019 років Віктор Муженко.

У інтерв’ю "РадіоСвобода" він наголосив — казати, що фронт посипався неправильно, однак проблеми серйозні. На Донецькому напрямку за останній рік просування склало 45 км (від Авдіївки). Проте, якщо дивитись в розрізі року, то просування — близько 120 метрів на добу. Противник втрачає десятки, сотні, тисячі людей на такому просуванні. За останні місяці швидкість просування противника збільшилась втричі, каже Муженко. Проте це не критично.

Колишній начальник Генштабу вважає, що росіяни Покровськ не захоплюватимуть. "Я думаю, що Покровськ для росіян, як місто, на сьогоднішній день не стоїть завдання захопити. Я думаю, що стоїть питання заблокувати Покровськ — це буде набагато дешевше для них з точки зору втрат своїх. І зараз вони це і роблять — вони обходять з півдня, планують обійти Покровськ і вийти на кордон Донецької і Дніпропетровської областей, і навіть зайти в Дніпропетровську область. Це їм створює теж певні преференції при можливих е перемовинах", — каже Муженко.

Просування росіян на південь від Покровська за останній місяць

Для Покровська буде небезпечним, якщо на умовній лінії Слов’янка-Межова на території Дніпропетровщини перерізати залізничні та автомобільні шляхи — проблеми виникнуть з постачанням. Лишається тільки постачання через Добропілля і на Лозову. Якщо і це перекрити, то Покровськ, Мирноград і ця агломерація опиниться в повному оточенні, вважає Муженко. "Без доставки боєприпасів, продовольства, техніки і людей, він сам по собі впаде цей Покровськ. Це є небезпека, це існує реальна перспектива станом на зараз". Військовий додає — "це означатиме, що ми фактично Донбас залишили росіянам". Щоб уникнути такого сценарію потрібно змінювати організаційну структуру, позбавитись тимчасових структур, та цей процес не швидкий, вважає Муженко.

Шляхи постачання до Покровська

Нагадаємо, кількість атак на Покровському напрямку постійно зростає. Кореспондент "Телеграфа" побував у Покровську — місто майже порожнє.