"Ми до цього прийдемо": Муженко висловився про зниження віку мобілізації в Україні

Мобілізація вкрай необхідна, вважає Муженко

Загальна мобілізація залишається одним із ключових елементів забезпечення обороноздатності України. Без неї неможлива ні ротація військовослужбовців, і навіть подальше ведення бойових дій за того рівня втрат, що є сьогодні.

Про це заявив колишній головнокомандувач ЗСУ (2014-2019) Віктор Муженко в інтерв'ю "Радіо Свобода". За його словами, наразі існує проблема із залученням добровольців, оскільки основна хвиля добровольчого руху вже минула.

"Ми повинні розуміти, що коли ми залишаємо певну територію, то ми залишаємо і людей, які там проживають, і, можливо, те, що буде створювати базу для розвитку нашої країни", — наголосив Муженко. Він звернув увагу на економічний аспект: на тимчасово непідконтрольних територіях розташовані близько половини всіх корисних копалин України. За оцінками експертів, загальна вартість цих ресурсів сягає 15-25 трильйонів доларів.

І Росія навіть при заморозці конфлікту на нинішній лінії фронту дуже виграє від цих ресурсів. Вона зможе відбити всі економічні втрати від цієї війни. Згідно зі статистикою, розробка корисних копалин на 1 трильйон доларів дає можливість зростання ВВП на 8-9 трильйонів протягом 20-30 років. "Уявляєте, на скільки років ми позбавляємо Україну її розвитку? За це потрібно боротись, за краще життя по великому рахунку", — додає Муженко.

Колишній головнокомандувач також відзначив посилення соціальної напруги між цивільним населенням та військовими. "Люди бачать разючий контраст між умовами життя на передовій та в тилу", — зазначив він. Зараз уже по-іншому сприймаються військові, аніж це було на початку війни, вважає ексголовнокомандувач.

Чи потрібно Україні знижувати мобілізаційний вік

На запитання, чи необхідно Україні знижувати мобілізаційний вік, як цього вимагають наші партнери, Муженко відповів: "Я думаю, що ми до цього прийдемо, на жаль".

Втім, він запропонував альтернативні рішення, зокрема залучення представників силових структур та військових пенсіонерів. Це може допомогти відтягнути зниження мобілізаційного віку на певний час і домогтися ротації тих, хто уже майже 3 роки на фронті

На його думку, рішення щодо зниження віку мобілізації залежатиме від тривалості активних бойових дій та рівня втрат.

Також раніше "Телеграф" розповідав, що Муженко оцінив, в якому випадку Україна може втратити Донбас. Також він пояснив, як убезпечити Покровськ від захоплення.