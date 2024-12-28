Бізнесмен, письменник, співзасновник благодійного фонду "Життєлюб" про своє ставлення до Ханукії у Києві:

ТРОХИ ЛАЙНА

На вентилятор.

Я теж вважаю ханукію на Майдані недоречною.

Я українець, я єврей, я атеїст.

І я не люблю будь-які церковні свята.

Але вдома ми відмичали (чи відсвятковували?) Різдво та Хануку.

Просто родиною вечеряли.

Мій посил такий – якщо можна на Майдані Хануку, чому так само не можуть роми, татари, мусульмани ставити свої символи?

Я шанувальник електронної музики.

Можна я на Майдані влаштую концерт для всіх бажаючих, безкоштовно, відомих діджеїв?

Чи театральну виставу?

Скажіть, я не так просто пи**анув, я зроблю.

І чи можна так само голосно не вірити в Бога, як вірити в нього?

Джерело: Facebook Гаріка Корогодського