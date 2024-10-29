Мобілізація лише за згодою чоловіка: кого не чіпатиме ТЦК

Є чотири категорії

В Україні продовжується воєнний стан та мобілізація, під час якої військовозобов'язаним чоловікам надсилають повістки. Однак є категорії громадян, які не підлягають призову.

Зокрема це стосується чоловіків до 25 років та осіб від 50 до 60 років. Про це нагадують фахівці сервісу "Консультант".

Тож, примусово на військову службу не можуть призвати осіб, які отримали офіційно оформлену відстрочку, а також чоловіки з підтвердженою інвалідністю. Однак варто зауважити, що мобілізація осіб з інвалідністю можлива за особистою згодою після проходження висновку військово-лікарської комісії (ВЛК). Водночас мобілізувати також не можуть колишніх військовополонених, які повернулися з полону.

Крім того, такі правила також стосуються осіб віком до 25 років і громадян у віці від 50 до 60 років, які не мають дефіцитної військово-облікової спеціальності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовозобов'язаних чоловіків можуть викликати в ТЦК новим способом — деякі особи вже отримали сповіщення.