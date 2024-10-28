Скільки днів є у чоловіка, щоб пройти ВЛК

Військовослужбовцям можуть видавати невідкладне направлення

В Україні під час воєнного стану військовозобов'язані громадяни повинні проходити військово-лікарську комісію раз на рік. Раніше виділяли 4 днів, щоб пройти медогляд, а щоб визнати чоловіка непридатним для служби, вистачало висновків однієї комісії.

Однак, згідно з новими вимогами, затвердженими рішенням Ради національної безпеки і оборони України та введеними в дію Указом Президента, загальний термін для проходження ВЛК збільшили до 14 днів. Про це повідомляє Адвокатське об'єднання "Бачинський та партнери".

Юристи зазначають, що зараз необхідно пройти ще один медичний огляд в іншої комісії й підтвердити висновки першої також протягом цього терміну в 14 днів.

Однак у випадку, коли комісія потребує додаткових обстежень, цей період може бути продовжений до одного місяця.

Для військовослужбовців, які отримали поранення або серйозні травми під час виконання завдань, передбачено право на невідкладне направлення на ВЛК за поданням керівника чи командира. Після лікування поранений військовослужбовець може також пройти повторну медкомісію для уточнення його придатності до подальшої служби.

Варто ще раз зазначити, що на період воєнного стану всі військовозобов’язані мають проходити військово-лікарську комісію повторно щороку.

Нагадуємо, що направлення на ВЛК видають у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, які відповідають за роботу з військовозобов'язаними та резервістами.

Процедура ВЛК розпочинається з повного медичного обстеження, яке включає оцінку таких фізичних параметрів, як зріст, вага, артеріальний тиск, зір, слух, а також аналізи крові.

Крім цього, обов'язковою частиною обстеження є психологічне тестування, яке допомагає виявити можливі психічні відхилення, стресостійкість і здатність приймати рішення в складних ситуаціях.

Після завершення медичного огляду та психологічного тестування людина отримує направлення на військово-лікарську комісію, де лікарі остаточно вирішують щодо придатності до служби.

Раніше "Телеграф" писав, як оцінюється стан здоров'я та ступінь придатності на ВЛК та які документи оформлюють лікарі комісії.