Що робити, якщо прийшла повістка чоловіку, який виключений із військового обліку

Щоб уникнути проблем, потрібно піти до військкомату

Громадяни, виключені з військового обліку, не підлягають мобілізації. Це правило стосується також осіб, які досягли граничного віку для служби — 60 років.

Адвокат Юрій Айвазян на сервісі "Юристи. UA" зазначив, що після досягнення цього віку громадяни автоматично перестають бути військовозобов’язаними. Однак, за його словами, іноді повістки можуть помилково надходити людям, які вже виключені з військового обліку.

Згідно з законодавством, громадян, яким виповнилося 60 років, не можуть направити на військово-лікарську комісію.

У разі вручення повістки, юрист рекомендує таким особам особисто з'явитися до територіального центру комплектування, щоб уникнути потенційних штрафів за неявку та проблем із подальшим його оскарженням у суді.

Нагадуємо, що мобілізації підлягають деякі пенсіонери. За чинним законодавством, в армію беруть до 60 років, що часто збігається з пенсійним віком чоловіків. Зазначимо, що на пенсію в 60 виходять за умови наявності 31 року страхового стажу.

Проте деякі категорії працівників, такі як шахтарі, металурги та інші особи, що виконують важкі або шкідливі для здоров’я роботи, можуть вийти на пенсію раніше. Якщо такий пенсіонер не досягнув 60-річного віку і є придатним за станом здоров'я, то його пенсійний статус не впливає на можливість мобілізації.

Окремо варто згадати про військових пенсіонерів. Вони виходять на пенсію раніше, часто у 43 роки, оскільки розпочинають свою службу з курсантських лав. Такі особи можуть бути мобілізовані за їхньою військово-обліковою спеціальністю і лише на певні посади відповідно до їхнього військового звання.

Таким чином, пенсійний статус не завжди звільняє людину від мобілізації , якщо вона не досягла граничного віку або не має серйозних проблем зі здоров'ям.

Раніше "Телеграф" писав, чи беруть в армію людей з інвалідністю. Громадяни, які отримали інвалідність після 24 лютого 2022 року, мають пройти повторний медогляд.