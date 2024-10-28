Новий спосіб виклику в ТЦК: яке сповіщення можуть отримати чоловіки

У такому випадку українцям потрібно буде з'явитись в військкомат через порушення військового обліку

Військовозобов'язані в Україні мали оновити свої військово-облікові дані. Однак в певних випадках таких дій недостатньо і чоловіки стають порушниками обліку.

Деякі українці, що вже актуалізували особисті дані, нещодавно отримали сповіщення про порушення військового обліку. Про це повідомив адвокат Роман Сімутін, передає ТСН.

"Навіть у тих, хто раніше оновив свої військово-облікові дані з’явилось сповіщення про те, що виявлено порушення правил військового обліку. І є вимога з’явитись до ТЦК. А на підставі чого з’явитись у ТЦК? Тобто що порушили — це питання", — пояснив Сімутін.

Адвокат уточнив, що така ситуація може виникнути, якщо чоловіки не пройшли ВЛК, однак суть полягає в тому, що їх викликають за повісткою і вони стали порушниками правил військового обліку.

Тож, наслідки можуть бути такими — під час перевірки даних на блокпосту представник ТЦК чи поліції може побачити в "Оберігу" стрічку про те, що ця особа є порушником правил військового обліку. Згідно з цими даними чоловіка затримують.

"Тобто вигадали спосіб викликати не повістками, а іншим способом. Як наслідок — людина не може нормально їздити", — резюмував адвокат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які документи потрібно зібрати, аби стати на військовий облік.