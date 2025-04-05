"Гніздовий кіт - дуже рідкісна порода": українка насмішила мережу відео з домашнім улюбленцем

Україні придумали, що було з котом після відео

Приколи та жарти про тварин все частіше з'являються в мережі. Наприклад, власниця домашнього улюбленця пожалілась, що її тваринка сіла на рослину.

Відповідне відео вона розмістила на Тік Ток сторінці. Олена Логвиненко, так звати авторку, підписала його так: "Котомауглі зовсім рамси поплутав".

На кадрах помітно, що пухнастик серед кімнати сидить на рослині. В народі це дерево називають китайською трояндою, справжня "гібіскус". Це популярна кімнатна рослина, яка при правильному догляді може вирости до вигляду невеликого деревця, тому і витримала вагу тварини.

Почувається він спокійно. Котик навіть і не поворухнувся, коли господарка до нього звернулась.

"Я зараз знову потраплю до пабліків, як людина, яка знущається. Воно взагалі безстрашне, подивись на цього Мауглі, його нічого не турбує. Зачекай, я зараз вимкну телефон", — чути голос жінки на відео.

А от, що відбувалось за кадром, коли відео зупинилось, невідомо. Але відео розсмішило мережу. Люди почали писати свою думку, жартувати та придумувати різні версії цієї події.

Користувачі мережі бідкались, що мають таких самих вдома. Іншій жінці згриз навіть рослини, які треба було пересадити в город.

Українці також запитували, чому жінка каже, що "знущається". Авторка відео відповіла:

"Бо колись я його за шкірку так зняла з троянди, як мами кішки їх беруть, знімала то в сторіс, ну і хтось пообрізав, і в паблік опублікував, з наративом, що я мучитель котів", — пише вона.

Були й версії, що було з пухнастиком після того, як відео закінчилось.

Раніше "Телеграф" писав, що у мережі завірусилось доволі кумедне відео, на якому людина в костюмі лисиці грає з цивільним та військовим у "Камінь, ножиці, папір". Аніматор-лисиця не виходив з образу навіть відпочиваючи.