Мобилизация только с согласия мужчины: кого не будет трогать ТЦК

Есть четыре категории

В Украине продолжается военное положение и мобилизация, во время которой военнообязанным мужчинам присылают повестки. Однако есть категории граждан, не подлежащих призыву.

В частности, это касается мужчин до 25 лет и лиц от 50 до 60 лет. Об этом напоминают специалисты сервиса "Консультант".

Принудительно на военную службу не могут призвать лиц, получивших официально оформленную отсрочку, а также мужчины с подтвержденной инвалидностью. Однако следует отметить, что мобилизация лиц с инвалидностью возможна по личному согласию после прохождения заключения военно-врачебной комиссии (ВВК). В то же время мобилизовать также не могут бывших военнопленных, вернувшиеся из плена.

Кроме того, такие правила также касаются лиц до 25 лет и граждан в возрасте от 50 до 60 лет, не имеющих дефицитной военно-учетной специальности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военнообязанных мужчин могут вызвать в ТЦК новым способом — некоторые лица уже получили уведомления.