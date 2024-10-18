Відлік вже пішов — на отримання субсидії лишилось два місяці

Якщо потрібна повна субсидія на опалювальний період, зволікати не варто

Субсидії в Україні продовжують автоматично отримувати ті, кому їх призначили на неопалювальний період. Якщо субсидію нарахували в нульовому розмірі, то з приходом жовтня її перераховують, включаючи до витрат на комунальні послуги опалення.

Якщо ж ви раніше не отримували субсидію або при попередній подачі документів у субсидії відмовили, документи можна подати знову. Для цього є період з 1 жовтня по 30 листопада. При подачі у цей термін субсидія розрахується в повному обсязі на весь неопалювальний період.

В жовтні субсидія розраховується на 15 днів з урахуванням опалення та на 15 днів без нього. Отримувачі субсидії вже в листопаді побачать збільшену суму на рахунках. Повний розмір субсидії опалювального періоду буде виплачений в грудні за листопад відповідно.

Якщо подати документи після 1 грудня, то субсидію рахуватимуть з того місяця, в якому ви подали заяву. В такому випадку перші нарахування відбудеться в наступному місяці від місяця подачі. Наприклад, якщо ви подали документи в грудні, то виплата буде у січні.

Подати документи можна в Пенсійному фонді, ЦНАПі, місцевій територіальній раді. Для тих кому особисто прийти незручно, є онлайн інструменти подачі або можливість подати документи поштою на адресу пенсійного фонду. Через інтернет документи подають на порталі "Дія" або на порталі Пенсійного фонду.

Раніше "Телеграф" розповідав, які є особливості отримання субсидії для пенсіонерів. Серед них — інше врахування доходів, якщо є тільки пенсія.