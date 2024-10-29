Хто може оформити субсидію на дрова в Україні та яку суму виплачують

Розмір субсидії та додаткової підтримки на придбання твердого палива розраховується індивідуально для кожного домогосподарства

В опалювальний сезон 2024-2025 діятиме експериментальний проєкт додаткового забезпечення населення дровами. Українці матимуть змогу отримати субсидії на тверде паливо.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики. Держава надає ресурс для опалення в тих регіонах, де неможливе газове опалення.

Зазначається, що максимальний розмір субсидії на придбання твердого палива становитиме 16 234 гривні на рік для однієї сім’ї. Водночас пільговики зможуть розраховувати на 13,6 тисячі гривень.

Розмір субсидії та додаткової підтримки для придбання твердого палива розраховується індивідуально для кожного домогосподарства. Він безпосередньо залежить від доходів сім’ї: чим менші доходи, тим більшу частину витрат на паливо (у межах нормативу) оплачує держава або міжнародні партнери.

"При цьому якщо сім’я ще не отримувала субсидію на тверде паливо у 2023 році та звернеться за нею в січні-лютому 2024 року, то – у разі призначення – виплату буде здійснено у підвищеному розмірі", – йдеться у пресслужбі.

Як оформити субсидію на дрова

Звернутися до місцевого органу соціального захисту.

Подати заяву на субсидію на дрова.

Подати декларацію про доходи за минулий рік.

Також можуть вимагати довідку, що підтверджує використання пічного опалення та дров.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як подати заяву на субсидію онлайн. Є три простих способи.