Что важно знать о субсидиях в ноябре и кому нужно поспешить

Подать документы на субсидию в ноябре необходимо только в нескольких случаях

Украинцы во время войны продолжают получать субсидии на жилищно-коммунальные услуги. Эту компенсацию от государства продолжат начислять и в ноябре.

"Телеграф" рассказывает о том, что нужно знать о субсидиях в последний месяц осени. По данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), субсидии на отопительный сезон переназначили автоматически до 30 апреля 2025 для всех получателей, даже если летом была "нулевая" субсидия.

Подать документы на субсидию в ноябре необходимо только в случаях, когда она оформляется впервые, если изменился состав семьи или доходы. Оформить её можно в органах ПФУ, ЦНАПах или онлайн — на портале "Дия", на портале электронных услуг ПФУ, или в мобильном приложении Пенсионного фонда.

Важно напомнить, что право на субсидию имеют домохозяйства, которые платят за коммунальные услуги больше, чем определенный для них обязательный платеж. Он рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства и зависит от среднемесячного совокупного дохода на одного человека.

Внутренне перемещенные лица также имеют право на получение жилищной субсидии. Однако для ее оформления кроме стандартного пакета документов также нужно предоставить справку о соответствующем статусе.

Если гражданин обратится за назначением субсидии до 30 ноября, то жилищную субсидию назначат с октября 2024 года.

Напомним, ранее мы писали о том, кто может оформить субсидию на дрова в Украине.