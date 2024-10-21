Мало отримуєш — претендуй на субсидію

На субсидію впливають прибутки всіх зареєстрованих або проживаючих в помешканні

Людям, які не можуть самостійно сплатити за житлово-комунальні послуги, можуть призначити субсидію від держави. Для цього потрібно мати не тільки невисокий дохід, а й відповідати певним критеріям. Суму субсидії, на яку може претендувати домогосподарство, можна порахувати самостійно, головне знати розмір обов'язкового платежу.

Звернутися по субсидію можуть громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які законно знаходяться на території держави. Оформити субсидію може не тільки власник або зареєстрована особа, а також орендарі, ВПО без договору оренди, представники неповнолітніх чи недієздатних людей, індивідуальні забудовники.

На суму субсидії впливає кількість зареєстрованих осіб та їхні доходи. В декларації потрібно вказати всі прибутки, включаючи зарплати, пенсії та стипендії студентів. Важливо, щоб працездатна людина, яка подає документи на отримання субсидії мала офіційний дохід та сплачувала ЄСВ в період який враховується. Для субсидії на опалювальний сезон — це перше півріччя 2024 року.

Якщо ж людина офіційного доходу немає, вона має пояснити це Пенсійному фонду. Зокрема, це може бути довідка про навчання, про тривалу хворобу або офіційний статус безробітного.

Також на субсидію не претендуватимуть ті, в кого є сучасні машини (випущені менш як п'ять років тому), депозити в банках від 100 тисяч грн, великі придбання протягом останнього року на суму понад 50 тисяч грн. Також існують соціальні нормативи за площею житла, на яку надається субсидія — це 130 м² для квартири та 230 м² для приватного будинку.

Раніше "Телеграф" розповідав, які особливості отримання субсидії для пенсіонерів є в Україні. Субсидію також можуть надати студенту, який окремо проживає від батьків у гуртожитку.