"Державна" оренда житла для ВПО: в Раді назвали два плюси

Субсидія на житло не оподатковується, відповідно до законодавства

Урядовий проект субсидій на оренду житла для ВПО (внутрішньо переміщених осіб) передбачає пряму сплату державою повної чи часткової вартості найму оселі, а також укладання договору з власниками житла. Такий механізм має декілька плюсів.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів нардеп від "Слуги народу", голова тимчасової спеціальної комісії ВР з питань захисту прав ВПО Павло Фролов.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: ""Житло для ВПО зможуть дати вже через півроку": нардеп про умови нового проекту, єВідновлення та повернення виплат".

— Держава напряму́ сплачує за оренду житла ВПО, або сплачує хоча б частину коштів. Плюс передбачено було укладання угоди з орендодавцями, а це б частково і ринок орендованого житла вивело з "тіні", — каже "слуга". — Але поки Кабмін не прийняв постанову і не почав її реалізовувати.

Коментуючи запитання, чи захочуть орендодавці виходити з "тіні" і показувати свої доходи, Павло Фролов зауважив:

— Це буде як субсидія. Тому в будь-якому випадку є шанси на впровадження і на те, що це частково відкриє ринок, якщо не буде оподаткування. Що може зацікавити орендодавця-власника? По-перше, тривалість договору. Це вже якась гарантія того, що держава за цю сім'ю заплатить. І це набагато краще, аніж просто на словах домовитись, а потім сперечатися стосовно завдатку.

По-друге, якщо це буде повністю субсидія, то тоді, звісно, вона не оподатковується. Якщо це буде тільки частина субсидії, то тоді треба змінити законодавство, щоб ту частину, яку не погашає субсидія, звільнити цей дохід орендодавця від оподаткування, — каже голова ТСК.

Однак для цього треба побачити готову постанову, а не проект чи розповідь про те, що щось планується.

— Ми ж хочемо дочекатись прийняття постанови, щоб її проаналізувати і якщо потрібно, то тоді змінити законодавство і звільнити від оподаткування хоча б частину плати за оренду, — підсумував Павло Фролов.

Раніше нардеп пояснив "Телеграфу", що кажуть у Кабміні та Раді про скасування виплат ВПО.