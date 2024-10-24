Перевірити субсидію можна єдиним способом — займе всього 5 хвилин

Рішення про надання субсидії можна подивитись двома шляхами

Субсидія в Україні нараховується тим домогосподарствам, які не можуть самостійно сплачувати за комунальні послуги. Якщо ви подали документи на отримання субсидії у пенсійного фонду є до двох тижнів часу для того, щоб надати відповідь.

Житлова субсидія на опалювальний період розраховується з 1 жовтня по 30 квітня. Якщо ви подали документи на отримання субсидії або вже отримували виплату, основну інформацію ви можете побачити у своєму особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду за посиланням https://portal.pfu.gov.ua.

Якщо ви чекаєте відповіді на своє звернення, то вона надійде в розділ "Мої повідомлення", підрозділ "Індивідуальні повідомлення". Тут ви побачите рішення щодо субсидії. Якщо вам цікава інша фактологічна інформація щодо призначеної вам виплати, то про неї деталі з'являться у розділі "Моя субсидія", зокрема коли та яка сума була нарахована.

Перевірка даних на порталі Пенсійного фонду — єдиний спосіб дізнатися коректну інформацію про нарахування субсидії. До того як субсидії віддали у підпорядкування Пенсійному фонду, перевірити субсидію можна було на сайті subsidii.ioc.gov.ua, однак наразі інформація на ньому неактуальна вже кілька років.

Якщо ви подавали документи через портал "Дія", то відповідь на ваше звернення надійде ваш особистий кабінет на цьому порталі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що окрім субсидії на житлово-комунальні послуги в Україні також надають субсидію на придбання пічного палива. Цією субсидією можуть скористатися не всі. Нещодавно її розмір був збільшений — частина отримувачів до грудня отримає доплату.