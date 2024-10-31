Тепер дані про ухилянтів знатимуть не тільки ТЦК та Нацполіція

Дані отримують структури та спецслужби, які мають більше методів для пошуку особи

В Україні триває мобілізація і для більш її ефективності відбулось посилення відстеження порушників військового обліку та законодавства. Тепер низка структур будуть обмінюватись інформацією про таких осіб.

ТЦК буде надавати інформацію певним правоохоронним структурам і спецслужбам — СБУ, розвідувальним органам та Нацполіції. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Кабінет Міністрів України затвердив важливі зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства. Тепер територіальні центри комплектування, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему. Це дасть змогу правоохоронцям швидко і ефективно отримувати інформацію про порушників і доставляти їх до ТЦК або відповідних органів", — мовиться у повідомлення Міноборони.

Він додає, що такі нововведення покращать роботу комплектуванню Сил оборони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який з'явився новий спосіб виклику чоловіка в ТЦК. Деякі особи вже отримали сповіщення.