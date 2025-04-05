Рус

Ці 5 майже забутих українських слів збагатять вашу мову (список)

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Українська мова
Українська мова. Фото Колаж "Телеграф"

Вивчайте українську мову разом з "Телеграфом"

Правила української мови грають велику роль у спілкуванні з людьми. Але є й ті слова, які часто забувають у діалозі.

Штучний інтелект на запит "Телеграфу" розповів, які 5 слів завжди забувають українці. Нейромережа також розповіла, що вони означають.

Слово "щоніч"

Це слово в українській мові означає — щоночі, кожної ночі.

Приклади використання слова "щоніч":

  • "Щоніч дитина просить розповісти ту саму казку перед сном".
  • "Коли почався сезон метеоритного дощу, ми щоніч виходили на балкон спостерігати за небом".
  • "Бабуся щоніч запалює свічку в пам'ять про дідуся".
  • "Охоронець щоніч обходить територію підприємства, перевіряючи замки".
  • Молодий поет щоніч складає вірші під зоряним небом.

Слово "небавом"

"Небавом" — незабаром, скоро. Це слово майже не використовують в українській мові.

Приклади використання слова "небавом":

  • Небавом розпочнеться літній сезон відпусток.
  • Вони повідомили, що небавом прибудуть на зустріч.
  • Небавом у місті відкриється новий торгівельний центр.
  • Директор школи оголосив, що небавом відбудуться батьківські збори.
  • Синоптики прогнозують, що небавом погода покращиться.

Слово "жевріти"

Це красиве літературне слово означає — виблискувати яскравим світлом, давати яскраве світло. А ось нейромережа пише, що це слово використовують, як "тліти".

Приклади використання слова "жевріти":

  • У темряві ночі вдалині жевріли вогні далекого міста.
  • Надія на краще майбутнє продовжувала жевріти в його серці.
  • Останні вуглинки в каміні ще жевріли, створюючи затишну атмосферу.
  • Очі старого мудреця жевріли внутрішнім вогнем і мудрістю.
  • На небі жевріли перші зірки, віщуючи прихід ночі.

Слово "суміжний"

Нейромережа пише, що це той, що межує, або прилеглий. Це слово часто використовують, але у діловому стилі.

Приклади використання слова "суміжний":

  • Наша квартира знаходиться на суміжному поверсі з офісними приміщеннями.
  • Дві суміжні кімнати з'єднані просторим дверним отвором без дверей.
  • Україна має суміжні кордони з сімома державами.
  • Для успішного завершення проєкту необхідно залучити фахівців із суміжних галузей.
  • Студенти суміжних спеціальностей часто відвідують одні й ті самі лекції.

Слово "ошатний"

Воно означає "гарно вбраний", або "охайний". Більш літературне слово, але також популярне.

Приклади використання слова "ошатний":

  • Ошатний будинок з мальованими віконницями привертав увагу всіх перехожих.
  • На свято дівчинка одягла ошатну сукню з мереживом.
  • Ошатний вигляд старовинної площі приваблював туристів з усього світу.
  • Гості зібралися в ошатній залі ресторану для святкування ювілею.
  • Після ремонту квартира мала ошатний і сучасний вигляд.

Раніше "Телеграф" писав про популярні російські слова.

Теги:
#Українська мова #Правила #Правопис