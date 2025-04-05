Ці 5 майже забутих українських слів збагатять вашу мову (список)

Вивчайте українську мову разом з "Телеграфом"

Правила української мови грають велику роль у спілкуванні з людьми. Але є й ті слова, які часто забувають у діалозі.

Штучний інтелект на запит "Телеграфу" розповів, які 5 слів завжди забувають українці. Нейромережа також розповіла, що вони означають.

Слово "щоніч"

Це слово в українській мові означає — щоночі, кожної ночі.

Приклади використання слова "щоніч":

" Щоніч дитина просить розповісти ту саму казку перед сном".

дитина просить розповісти ту саму казку перед сном". "Коли почався сезон метеоритного дощу, ми щоніч виходили на балкон спостерігати за небом".

виходили на балкон спостерігати за небом". "Бабуся щоніч запалює свічку в пам'ять про дідуся".

запалює свічку в пам'ять про дідуся". "Охоронець щоніч обходить територію підприємства, перевіряючи замки".

обходить територію підприємства, перевіряючи замки". Молодий поет щоніч складає вірші під зоряним небом.

Слово "небавом"

"Небавом" — незабаром, скоро. Це слово майже не використовують в українській мові.

Приклади використання слова "небавом":

Небавом розпочнеться літній сезон відпусток.

розпочнеться літній сезон відпусток. Вони повідомили, що небавом прибудуть на зустріч.

прибудуть на зустріч. Небавом у місті відкриється новий торгівельний центр.

у місті відкриється новий торгівельний центр. Директор школи оголосив, що небавом відбудуться батьківські збори.

відбудуться батьківські збори. Синоптики прогнозують, що небавом погода покращиться.

Слово "жевріти"

Це красиве літературне слово означає — виблискувати яскравим світлом, давати яскраве світло. А ось нейромережа пише, що це слово використовують, як "тліти".

Приклади використання слова "жевріти":

У темряві ночі вдалині жевріли вогні далекого міста.

вогні далекого міста. Надія на краще майбутнє продовжувала жевріти в його серці.

в його серці. Останні вуглинки в каміні ще жевріли , створюючи затишну атмосферу.

, створюючи затишну атмосферу. Очі старого мудреця жевріли внутрішнім вогнем і мудрістю.

внутрішнім вогнем і мудрістю. На небі жевріли перші зірки, віщуючи прихід ночі.

Слово "суміжний"

Нейромережа пише, що це той, що межує, або прилеглий. Це слово часто використовують, але у діловому стилі.

Приклади використання слова "суміжний":

Наша квартира знаходиться на суміжному поверсі з офісними приміщеннями.

поверсі з офісними приміщеннями. Дві суміжні кімнати з'єднані просторим дверним отвором без дверей.

кімнати з'єднані просторим дверним отвором без дверей. Україна має суміжні кордони з сімома державами.

кордони з сімома державами. Для успішного завершення проєкту необхідно залучити фахівців із суміжних галузей.

галузей. Студенти суміжних спеціальностей часто відвідують одні й ті самі лекції.

Слово "ошатний"

Воно означає "гарно вбраний", або "охайний". Більш літературне слово, але також популярне.

Приклади використання слова "ошатний":

Ошатний будинок з мальованими віконницями привертав увагу всіх перехожих.

будинок з мальованими віконницями привертав увагу всіх перехожих. На свято дівчинка одягла ошатну сукню з мереживом.

сукню з мереживом. Ошатний вигляд старовинної площі приваблював туристів з усього світу.

вигляд старовинної площі приваблював туристів з усього світу. Гості зібралися в ошатній залі ресторану для святкування ювілею.

залі ресторану для святкування ювілею. Після ремонту квартира мала ошатний і сучасний вигляд.

Раніше "Телеграф" писав про популярні російські слова.