Ці 5 майже забутих українських слів збагатять вашу мову (список)
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Правила української мови грають велику роль у спілкуванні з людьми. Але є й ті слова, які часто забувають у діалозі.
Штучний інтелект на запит "Телеграфу" розповів, які 5 слів завжди забувають українці. Нейромережа також розповіла, що вони означають.
Слово "щоніч"
Це слово в українській мові означає — щоночі, кожної ночі.
Приклади використання слова "щоніч":
- "Щоніч дитина просить розповісти ту саму казку перед сном".
- "Коли почався сезон метеоритного дощу, ми щоніч виходили на балкон спостерігати за небом".
- "Бабуся щоніч запалює свічку в пам'ять про дідуся".
- "Охоронець щоніч обходить територію підприємства, перевіряючи замки".
- Молодий поет щоніч складає вірші під зоряним небом.
Слово "небавом"
"Небавом" — незабаром, скоро. Це слово майже не використовують в українській мові.
Приклади використання слова "небавом":
- Небавом розпочнеться літній сезон відпусток.
- Вони повідомили, що небавом прибудуть на зустріч.
- Небавом у місті відкриється новий торгівельний центр.
- Директор школи оголосив, що небавом відбудуться батьківські збори.
- Синоптики прогнозують, що небавом погода покращиться.
Слово "жевріти"
Це красиве літературне слово означає — виблискувати яскравим світлом, давати яскраве світло. А ось нейромережа пише, що це слово використовують, як "тліти".
Приклади використання слова "жевріти":
- У темряві ночі вдалині жевріли вогні далекого міста.
- Надія на краще майбутнє продовжувала жевріти в його серці.
- Останні вуглинки в каміні ще жевріли, створюючи затишну атмосферу.
- Очі старого мудреця жевріли внутрішнім вогнем і мудрістю.
- На небі жевріли перші зірки, віщуючи прихід ночі.
Слово "суміжний"
Нейромережа пише, що це той, що межує, або прилеглий. Це слово часто використовують, але у діловому стилі.
Приклади використання слова "суміжний":
- Наша квартира знаходиться на суміжному поверсі з офісними приміщеннями.
- Дві суміжні кімнати з'єднані просторим дверним отвором без дверей.
- Україна має суміжні кордони з сімома державами.
- Для успішного завершення проєкту необхідно залучити фахівців із суміжних галузей.
- Студенти суміжних спеціальностей часто відвідують одні й ті самі лекції.
Слово "ошатний"
Воно означає "гарно вбраний", або "охайний". Більш літературне слово, але також популярне.
Приклади використання слова "ошатний":
- Ошатний будинок з мальованими віконницями привертав увагу всіх перехожих.
- На свято дівчинка одягла ошатну сукню з мереживом.
- Ошатний вигляд старовинної площі приваблював туристів з усього світу.
- Гості зібралися в ошатній залі ресторану для святкування ювілею.
- Після ремонту квартира мала ошатний і сучасний вигляд.
Раніше "Телеграф" писав про популярні російські слова.