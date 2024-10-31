Чи можуть представники ТЦК затримувати чоловіків на вулиці

Правоохоронці можуть утримувати громадянина не більше трьох годин

Співробітники територіальних центрів комплектування не мають повноважень затримувати військовозобов’язаних громадян. Законодавством визначено, що це право належить виключно поліції, яка може здійснити затримання лише за наявності законних підстав.

Про це розповіли в юридичній агенції "Дубок та партнери" для "Телеграфу". Згідно зі статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), затримання можливе у випадках порушення законодавства про військовий обов’язок.

Затримання законне якщо є:

неявка на виклик до ТЦК без поважних причин, несвоєчасне подання в обліковий орган відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи й посади, порушення порядку проходження навчальних зборів;

при перевірці документів виявили розбіжності у його військово-обліковому документі та даних, які містяться в Єдиному державному реєстрі військовозобов'язаних;

затриманий перебуває у розшуку;

у затриманого відсутні військово-облікові документи при перевірці;

військовозобов’язаний відмовляється отримувати повістку від групи оповіщення, у складі якої є поліціянт.

За нормами статті 263 КУпАП, затримання на адміністративних підставах може тривати не більше трьох годин і лише для складання протоколу. У виняткових ситуаціях, пов’язаних із порушенням прикордонного режиму або в інших окремих випадках, затримання може бути продовжено до 72 годин.

Таким чином, військовозобов’язані мають право відмовитися від неправомірних вимог співробітників ТЦК та СП. Будь-яке затримання можливе тільки поліцією, за умов дотримання визначених законодавством підстав.

Нагадуємо, що робити, якщо вас намагаються мобілізувати в іншому регіоні, де ви офіційно не перебуваєте на військовому обліку.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів від квітня 2023 року, представники територіальних центрів комплектування мають право вручати повістки незалежно від місця обліку. Але все залежить від ситуації та виду повістки: чи на уточнення даних, чи на ВЛК.

Один із проблемних моментів, з яким стикаються громадяни, — це відсутність паперової версії військового документа, навіть за наявності електронної форми в системі "Резерв+". Представники ТЦК іноді переконують, що без паперового документа людина не може підтвердити свій обліковий статус, і наполягають на візиті до ТЦК для його отримання. Проте, згідно з постановою Кабміну, електронні військово-облікові документи мають таку ж юридичну силу, як і паперові.

Також потрібно звертати увагу на документи, які пропонують підписати, зокрема заяв на проходження медкомісії або видачу військово-облікового документа. Підписуючи такі документи, громадянин автоматично стає на облік у тому регіоні, де це сталося, і може бути мобілізований звідти. Юристи радять уважно ознайомлюватися з усіма документами перед підписанням і пам'ятати про права на відстрочку, щоб уникнути несподіванок.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо стоїш на військовому обліку в одному місті, а проживаєш в іншому. Чоловік буде автоматично знятий з обліку за старою адресою.