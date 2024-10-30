Кого в першу чергу мобілізуватимуть з 1 листопада

До армії можуть потрапити чоловіки, які раніше були обмежено придатними

В Україні продовжили воєнний стан, а разом з ним і загальну мобілізацію. Згідно з чинним законодавством, призову підлягають військовозобов’язані від 18 до 60 років, якщо вони придатні до служби за висновком військово-лікарської комісії та не мають права на відстрочку чи бронь.

Адвокатка Тетяна Савченко в коментарі для УНІАН розповіла, що кардинальних змін щодо призову з 1 листопада немає. Відповідно до нещодавніх нововведень, чоловіки до 25 років не підлягають мобілізації, якщо вони мають статус призовників.

Тобто, у цьому віці військовозобов'язаними є громадяни, які служили в армії у мирний час або закінчили військовий виш чи військову кафедру.

Відбулися певні зміни у мобілізації чоловіків після 50 років. Тепер громадян віком від 50 до 60 років не можуть призвати без наказу Генштабу ЗСУ.

"Зміна відбулася відносно недавно, — тепер не можуть мобілізувати чоловіків віком від 50 до 60 років без наказу Генштабу ЗСУ. Тобто, на кожного військовозобов'язаного такого віку має бути певний наказ. Таке нововведення зроблено на підставі засекреченого документа. Його зміст нібито вже доведено до ТЦК, але ще не до всіх. Але це правило вже діє", — зазначає юристка.

Також мобілізації підлягають чоловіки 25-60 років навіть, якщо у них немає військового досвіду, але вони визнані медкомісією придатними до служби. Призвати можуть осіб, у яких раніше був статус "обмежено придатний" під час воєнного стану через стан здоров'я. Таким чоловікам потрібно пройти ВЛК для визначення придатності до служби.

Нагадуємо, якщо громадянин має право на відстрочку, але його не підтвердив та не оформив документально, йому можуть вручити повістку.

Також можуть забрати до армії, якщо відстрочка оформлена неналежним чином або з порушенням законодавства.

Раніше "Телеграф" писав, чи зможуть українці отримати бронь від мобілізації в листопаді. Деяким працівникам можуть анулювати відстрочку.