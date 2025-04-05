Майже 80 млн хочуть витрати на кальсони для нацгвардійців. Усі подробиці тендеру

Планують закупити аж 20 тисяч комплектів

Національна гвардія України хоче витрати майже 80 млн гривень на білизну для військових. Йдеться про масштабну закупівлю кальсонів та натільних сорочок.

Про це свідчить відповідний тендер на порталі Рrozorro. Замовник — база забезпечення Національної гвардії України, Військова частина 3075.

Зазначається, що предмет закупівлі — спідня білизна. На її придбання у 2025 році хочуть витрати 79 620 000,00 грн. При цьому партії з одягом будуть надходити до частини поступово. Загалом замовлено 20 тисяч комплектів спідньої білизни. Перша партія з 4 тисяч має надійти до 1 серпня 2025 року, друга та третя партії по 8 тисяч — до 1 вересня та 1 жовтня 2025 відповідно.

Дата оприлюднення інформації на сайті – 4 березня. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 13 березня 2025 року. Початок аукціону — 14 березня 2025 року.

Тендер на майже 80 млн грн на спідню білизну для нацгвардійців отримало приватне акціонерне товариство "Трикотажна фабрика "Роза"". Хоча цю суму можна було знизити на 398 100,00 грн, але цього не зробили.

Середня вартість одного комплекти з огляду на загальну суму тендеру становить 398 грн. На ринку наразі представлено чимало варіантів білизни за схожою вартістю, тобто можна дійти висновку, що загалом закупка проходить за нормальної цінової політики.

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