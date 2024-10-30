До якого віку можуть мобілізувати чоловіків в Україні

Запас військовозобов'язаних поділяється на розряди та категорії

В умовах воєнного стану в Україні всі чоловіки призовного віку, які не мають відстрочки та можуть виконувати військовий обов’язок, підлягають мобілізації. Законодавство визначає чіткі межі віку для перебування в запасі ЗСУ та служби у військовому резерві залежно від військового звання та досвіду.

Згідно зі статтею 28 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу", запас військовозобов’язаних поділяється на перший і другий розряди. Також запас поділяється на дві категорії:

Запас першої категорії — це особи, які проходили військову службу та здобули військово-облікову спеціальність під час служби.

— це особи, які проходили військову службу та здобули військово-облікову спеціальність під час служби. Запас другої категорії — особи, які не здобули військово-облікової спеціальності або взагалі не проходили військову службу.

Залежно від віку запаси поділяються на два розряди:

Перший розряд запасу:

Рядовий, сержантський і старшинський склад — до 35 років.

Молодший офіцерський склад — до 45 років.

Старший офіцерський склад (майор, підполковник, капітан 3 рангу, капітан 2 рангу) — до 50 років; полковник (капітан 1 рангу) — до 55 років.

Вищий офіцерський склад — до 60 років.

Другий розряд запасу:

Рядовий і сержантський склад — до 60 років.

Молодший та старший офіцерський склад — до 60 років.

Вищий офіцерський склад — до 65 років.

Варто зазначити, граничний вік перебування в запасі другого розряду є взагалі граничним віком перебування в запасі ЗСУ та інших військових формувань.

Отже, граничний вік становить 60 років для більшості категорій, а для вищого офіцерського складу — 65 років. Це означає, що чоловіки, які досягли граничного віку перебування в запасі, не підлягають мобілізації та виключаються з військового обліку.

Водночас закон передбачає можливість добровільної служби після 60 років — такі громадяни можуть вступити до лав Збройних Сил України виключно за власним бажанням.

Нагадуємо, нещодавно з'явилася секретна директива Командування Сухопутних військ щодо мобілізації чоловіків старше 50 років. Відомо, що згідно з цією директивою, громадян у цьому віці призивати заборонено. Вони можуть служити в ЗСУ тільки добровільно.

Однак призвати після 50 років можуть осіб, які мають дефіцитну військово-облікову спеціальність.

Раніше "Телеграф" писав, що загрожує чоловікам, які не стали на військовий облік. За порушення цієї вимоги передбачена адміністративна відповідальність.