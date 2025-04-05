Рідкісний спорткар помітили у Львові: як він виглядає і скільки коштує

Цей спорткар — справжній символ розкоші

Львів приголомшила поява рідкісного суперкара McLaren 570S, який був помічений на вулиці Личаківській. Цей розкішний автомобіль, відомий своєю швидкістю та стильним дизайном, швидко привернув увагу перехожих і автолюбителів.

У місцевих пабліках поширили відповідне відео.

Личаківська у Львові, де побачили McLaren, — одна з найдовших вулиць у місті.

Скільки коштує така машина та хто власник

Згідно з даними Сервісного центру МВС, комбінації номерів з чотирма однаковими цифрами можуть коштувати до 30 000 гривень. Так, на іншому відео можна побачити номер з комбінацією 0000. Наразі власника з таким знаком не вдалося встановити.

Як відомо, ціна на таку рідкісну автівку варіюється залежно від року випуску: модель 2016 року коштує від 135 000 доларів або 5,5 млн гривень, а версія 2019 року (570S Spider) — від 170 000 доларів або майже 7 млн гривень.

Реакції соцмереж

Перші коментарі під дописом не забарилися. Користувачі жартували про невідповідність такого автомобіля до львівських реалій:

"Львів — не трек "Формули", на трамвайних рельсах можна зависнути", — йдеться в повідомленні.

Інший користувач також натякнув на труднощі пересування по місту з такими дорогими і низькими авто.

Водночас з’явилися й гумористичні коментарі, мовляв, "то моя прабабуся з пенсії відкладала й купила собі, щоб на ринок їздити".

McLaren 570S — автомобіль британського виробництва. Оснащений 3,8-літровим двигуном він розвиває потужність до 570 кінських сил і здатний розігнатися до 328 км/год.

Це справжній символ розкоші та статусу. Його поява на вулицях Львова миттєво привернула увагу автомобільних ентузіастів та підірвала мережу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві помітили ексклюзивний спорткар BMW B8 Gran Coupe. Вартість такого авто стартує від 190 тисяч доларів.