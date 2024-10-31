Теперь данные об уклонистах будут знать не только ТЦК и Нацполиция
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Данные получат структуры и спецслужбы, имеющие больше методов для поиска личности
В Украине идет мобилизация и для более ее эффективности произошло усиление отслеживания нарушителей военного учета и законодательства. Теперь ряд структур будут обмениваться информацией о таких лицах.
ТЦК будет предоставлять информацию определенным правоохранительным структурам и спецслужбам — СБУ, разведывательным органам и Нацполиции. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
"Кабинет Министров Украины утвердил важные изменения для усиления военного учета и отслеживания нарушения законодательства. Теперь территориальные центры комплектования, СБУ, разведывательные органы и Нацполиция будут обмениваться данными через электронную систему. Это позволит правоохранителям быстро и эффективно получать информацию о нарушителях и доставлять их в ТЦК или соответствующих органов", — говорится в сообщении Минобороны.
Он добавляет, что такие нововведения улучшат работу по комплектованию Сил обороны.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой появился новый способ вызова мужчины в ТЦК. Некоторые лица уже получили уведомления.